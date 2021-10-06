США сократили число атомных боеголовок до минимума за последние 60 лет

07:10 6.10.2021

США продолжают постепенно сокращать число своих атомных боеголовок, пишет РИА Новости со ссылкой на статистику госдепартамента.

Так, в 2020 году у США было 3750 боеголовок против 3805 в 2019 году и 3785 годом ранее. Отмечается, что уровень 2020 года является самым низким за последние 60 лет. Максимальное число боеголовок у США было на пике холодной войны с СССР в 1967 году - 31255.

По данным госдепартамента, в 2020 году США уничтожили 184 старые боеголовки.

Между Россией и США сейчас действует соглашение СНВ-3, которое ограничивает число развернутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой стороны, но ядерные боеголовки на вооружении союзников Вашингтона договор не ограничивает.