При взрыве в религиозной школе в Афганистане погибли семь человек

09:44 7.10.2021

Семь человек погибли при взрыве в религиозной школе в провинции Хост на востоке Афганистана, сообщает РИА Новости.

По данным министерства внутренних дел временного правительства Афганистана, причиной взрыва в школе стала ручная граната. В результате взрыва пострадали 15 человек.

Несколько дней назад около мечети Идгах в Кабуле произошел взрыв, тогда жертвами взрыва стали 12 человек, пострадали 32. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).