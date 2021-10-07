При взрыве в религиозной школе в Афганистане погибли семь человек

Семь человек погибли при взрыве в религиозной школе в провинции Хост на востоке Афганистана, сообщает РИА Новости.

По данным министерства внутренних дел временного правительства Афганистана, причиной взрыва в школе стала ручная граната. В результате взрыва пострадали 15 человек. 

Несколько дней назад около мечети Идгах в Кабуле произошел взрыв, тогда жертвами взрыва стали 12 человек, пострадали 32. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.10.2021, 18:41
    Гость: Бобёр

    Где там Лавровы-Захаровы и посол в Афганистане, которые вопили про "нормальных" ребят и что стало стабильно и спокойно?

  2. 07.10.2021, 18:00
    Гость: blog2038,.

    Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"
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    Неверный может быть убит за то что он неверный.
    Мусульманин может быть убит за то что он плохой мусульманин.

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