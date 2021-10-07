При взрыве в религиозной школе в Афганистане погибли семь человек
Семь человек погибли при взрыве в религиозной школе в провинции Хост на востоке Афганистана, сообщает РИА Новости.
По данным министерства внутренних дел временного правительства Афганистана, причиной взрыва в школе стала ручная граната. В результате взрыва пострадали 15 человек.
Несколько дней назад около мечети Идгах в Кабуле произошел взрыв, тогда жертвами взрыва стали 12 человек, пострадали 32. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Где там Лавровы-Захаровы и посол в Афганистане, которые вопили про "нормальных" ребят и что стало стабильно и спокойно?
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"
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Неверный может быть убит за то что он неверный.
Мусульманин может быть убит за то что он плохой мусульманин.