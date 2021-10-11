Австрия определилась с преемником Курца

14:55 11.10.2021

Место ушедшего в отставку федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца занял Александр Шалленберг, который до этого возглавлял МИД страны. Как пишет "Интерфакс", Шалленберг был приведен к присяге в понедельник, 11 октября. Церемонию провел президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Новым главой МИД Австрии был назначен экс-посол Австрии во Франции Михаэль Линхарт.

Себастьян Курц покинул свой пост в минувшие выходные, после того, как стало известно, что он является фигурантом антикоррупционного расследования. Сам экс-канцлер заявляет, что не совершал ничего противозаконного.

Сейчас в Австрии у власти находится коалиция, в которую входят Народная партия Курца, а также "Зеленые". Именно в партии "Зеленых" и потребовали от Народной партии назначить на пост канцлера кого-то, кто не замешан в расследуемом в Австрии деле о коррупции.

По данным СМИ, именно Курц предложил на свой пост главу МИД, так как доверяет ему и верит, что Шалленберг, даже возглавив правительство, не будет претендовать на лидерство в партии.

Западные СМИ отмечают со ссылкой на экспертов, что Курц, вероятно, предложил главу МИД Шалленберга на пост канцлера, так как доверяет ему и верит, что Шалленберг, даже возглавив правительство, не будет претендовать на роль лидера партии.