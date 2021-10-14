МИД Украины будет добиваться от Кабо-Верде выдачи Поклонской
МИД Украины заявил, что обратился к властям Кабо-Верде по поводу назначенной туда российским послом Натальи Поклонской. Бывший замгенпрокурора Мамедов считает, что Украина может начинать готовить документы на ее экстрадицию.
Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко сказал по этому поводу: "Спрятаться не получится даже в Африке. МИД Украины уже поставил перед правительством Кабо-Верде вопрос о преступной деятельности гражданки Поклонской".
Украина давно объявила бывшего крымского прокурора Наталью Поклонскую в розыск по обвинению в государственной измене, напоминают "Новые Известия".
При этом эксперты полагают, что этот вариант крайне маловероятен. Во-первых, послы обладают дипломатическим иммунитетом, а во-вторых, российское влияние в Кабо-Верде не ограничивается дипломатией. Россия активно продвигает в Африке свои политические и экономические интересы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В Украине Поклонской грозит срок!В России -почетное звание "Героя России"...посмертно!
"Совпадение?Не думаю!"
"Оказывается Кабо Верде это важнейший нарко-хаб
Год назад в Кабо-Верде вынесли приговор экипажу судна Eser, ходившего под флагом Панамы.10 человек,среди который 8-жители Мурманской обл.,посадили в тюрьму на срок от 10 до 12 лет за контрабанду 9.5 тн кокаина."
2018 год."Контрабанда кокаина из посольства России в Аргентине."
"Министерство странных дел.Как МИД и спецслужбы помогают поставлять кокаин в Россию"
Часть контрабандного кокаина из резонансного «аргентинского дела» могла предназначаться российским депутатам и сенаторам.Об этом,как сообщают «Открытые медиа»,стало известно...
Исповедь Поклонской как покаяние:
«Поздно говорить,что никаких украинцев нет.Уже слишком много было сделано,и время такое пришло,что я склона к тому, чтобы наоборот, признавать,что сформировалась,на сегодняшний день,с учетом пройденного, украинская нация.И это надо признавать и поменьше вливать бензин в этот огонь украинства.Украинец,русский –это же невозможно.Надо кому-то просто остановиться.
Люди, которые говорят,что я служила украинской власти,они совершенно правы.Я действительно, и родилась в Украинской ССР, и служила, конечно же, в украинской прокуратуре,украинской власти, именно власти,но потом,в 14-м году,случился госпереворот,и я понимала,что власти там нет,пришли те люди,которые организовали этот переворот,даже бывшие наши подозреваемые и обвиняемые,и служить им, конечно же,не стала.Но это не лишает меня моей истории,истории моих предков,истории вообще моего рода»
Для ослабших умом: ни одно вменяемое государство, а на Земле такие все, кроме "дуркаины" и "сша", не станет даже рассматривать никакие доводы о выдаче чужого посла. Они имеют право выслать его только в страну, приславшую посла и никуда больше. Ник у тебя полностью характеризует тебя, дядя.
Зеля: ну отдайте, ну отдайте, ну отдайте! ну или лучше деньгами!
Уже допрыгались, дальше никуда!