МИД Украины будет добиваться от Кабо-Верде выдачи Поклонской

23:42 14.10.2021

МИД Украины заявил, что обратился к властям Кабо-Верде по поводу назначенной туда российским послом Натальи Поклонской. Бывший замгенпрокурора Мамедов считает, что Украина может начинать готовить документы на ее экстрадицию.

Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко сказал по этому поводу: "Спрятаться не получится даже в Африке. МИД Украины уже поставил перед правительством Кабо-Верде вопрос о преступной деятельности гражданки Поклонской".

Украина давно объявила бывшего крымского прокурора Наталью Поклонскую в розыск по обвинению в государственной измене, напоминают "Новые Известия".

При этом эксперты полагают, что этот вариант крайне маловероятен. Во-первых, послы обладают дипломатическим иммунитетом, а во-вторых, российское влияние в Кабо-Верде не ограничивается дипломатией. Россия активно продвигает в Африке свои политические и экономические интересы.