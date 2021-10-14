США при Байдене не будут вводить санкции против «Северного потока — 2»
Администрация президента США Джо Байдена не планирует вводить санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2", пишет газета Politico со ссылкой на свои источники.
Издание напоминает, что введения санкций пытаются добиться Конгресс и конкретно сенатор Тед Круз, который также задерживает утверждение семи американских послов, пытаясь тем самым оказать давление на решение Белого дома.
По словам источника издания, с Крузом разговаривал советник по нацбезопасности Джейк Салливан на тему утверждения кандидатур послов, но первый перевел разговор на введение санкций. В ответ на это администрация Байдена "ясно дала понять, что санкции во время его президенства введены не будут".
Ранее администрация Байдена ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших "Северный поток 2". Однако против самой компании-оператора этого проекта санкции не вводились. В руководстве США посчитали, что введение санкций против Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Штатов с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект.
Республиканцы обеспокоены тем, что проект может увеличить зависимость Европы от российского газа и даст Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона.
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