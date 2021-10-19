Президент Турции заявил об отсутствии у ООН права решать судьбу мира

10:55 19.10.2021

Президент Турции Реджеп Эрдоган, заявил, что судьба человечества не может быть "брошена на милость горстки стран-победителей во Второй мировой войне". Такое заявление лидер Турции сделал во время своего выступления в парламенте Анголы в ходе официального визита в африканскую страну, пишет РБК.

Эрдоган заявил, что Анкара ведет борьбу с несправедливостью в политической системе мира. Он отметил, что невозможно жить с мыслью о том, что архитектура глобальной безопасности останется прежней, в том время как мир меняется практически во всех сферах жизни. Так, радикальные преобразования претерпевают дипломатия, торговля и международные отношения.

"Игнорирование необходимости перемен — несправедливость по отношению к Африке и таким сильным странам континента, как Ангола. Турция отвергает ориентированные на Запад ориенталистские подходы к африканскому континенту. Мы видим всех народов Африки как наших друзей", — подчеркнул он.

Предложения о реформировании институтов ООН, в частности Совета безопасности, в котором пять постоянных членов имеют право вето, звучат в последние годы регулярно. В сентябре 2021 года, выступая на Генеральной ассамблее ООН, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга призвал к реформе СБ с тем, чтобы этот орган отражал реалии XXI века.

На этой же сессии министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда выступил с инициативой о реформе Совбеза, которая включает регулирование права вето постоянных членов организации. По его словам, это предложение поддерживают более ста государств.