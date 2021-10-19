Президент Турции заявил об отсутствии у ООН права решать судьбу мира
Президент Турции Реджеп Эрдоган, заявил, что судьба человечества не может быть "брошена на милость горстки стран-победителей во Второй мировой войне". Такое заявление лидер Турции сделал во время своего выступления в парламенте Анголы в ходе официального визита в африканскую страну, пишет РБК.
Эрдоган заявил, что Анкара ведет борьбу с несправедливостью в политической системе мира. Он отметил, что невозможно жить с мыслью о том, что архитектура глобальной безопасности останется прежней, в том время как мир меняется практически во всех сферах жизни. Так, радикальные преобразования претерпевают дипломатия, торговля и международные отношения.
"Игнорирование необходимости перемен — несправедливость по отношению к Африке и таким сильным странам континента, как Ангола. Турция отвергает ориентированные на Запад ориенталистские подходы к африканскому континенту. Мы видим всех народов Африки как наших друзей", — подчеркнул он.
Предложения о реформировании институтов ООН, в частности Совета безопасности, в котором пять постоянных членов имеют право вето, звучат в последние годы регулярно. В сентябре 2021 года, выступая на Генеральной ассамблее ООН, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга призвал к реформе СБ с тем, чтобы этот орган отражал реалии XXI века.
На этой же сессии министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда выступил с инициативой о реформе Совбеза, которая включает регулирование права вето постоянных членов организации. По его словам, это предложение поддерживают более ста государств.
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И такое бывает: теперь «с каждым новым выступлением Думенко («ПЦУ»), с каждым новым его интервью мы понимаем, что та неправда, которую он говорит, это не просто ложь, а самое настоящее сатанинское лукавство. Именно то, от которого мы в молитве «Отче наш» просим Бога нас избавить».
Слишком много стал брать на себя султан.Как бы не надорвался.
за всех и всех порешает.
И тут Остапа понесло... Президент хочет быть султаном не понимая что экономика Турции еле дышит,лира падает и городское население против него. Его критика СБ ООН уходит корнями в прошлое Турции когда турки были союзниками Гитлера и даже были глобальным игроком. У них хватило ума не воевать с СССР в открытую,а иначе после войны СБ ООН по просьбе Сталина превратил бы Турцию в разделенную по этническим признакам несколько враждующих между собой республик. Где там курды? Пора бы уж.
на Ялтинской конференции было принято решение, что в создании Организации Объединённых Наций будут участвовать только те государства, которые объявят войну Германии до 1 марта 1945 года.
После того, как об этом решении было поставлено в известность турецкое правительство, 23 февраля 1945 года Турция формально объявила войну Германии, но в боевых действиях участия не принимала.