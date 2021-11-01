Словом года по версии Оксфордского словаря стала «Вакцинация»

В текущем году слово vax использовалось в 72 раза чаще, чем в прошлом

Составители Оксфордского словаря назвали vax («вакцина», «вакцинация», «вакцинировать») словом 2021 года.

По данным составителей, в текущем году данное слово использовалось в 72 раза чаще, чем в прошлом.

«Нет слова, лучше отражающего атмосферу этого года, чем vax», - сообщается на сайте словаря.

Также отмечается, что на фоне коронавируса и массовой вакцинации слово появились такие неологизмы, как:

  • Vaxxie («вакси») - фото, сделанные во время вакцинации, по аналогии с селфи;
  • Vax-a-thon («ваксатон») - мероприятие, во время которого люди массово вакциниуются;
  • Vaxinista («вакциниста», иронически) - человек, привившийся от коронавируса и выставляющий это напоказ.

Напомним, в 2020 году в России по версии «Яндекс» главными словами стали «карантин», «пропуск» и «конституция».


Изображение с сайта languages.oup.com

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