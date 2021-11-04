ВОЗ призвала разработать международное соглашение о безопасности здоровья

13:38 4.11.2021

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация намерена на Всемирной ассамблее здравоохранения в ноябре призвать страны подписать международное соглашение в области обеспечения безопасности здоровья.

«Мы убеждены, что настало время выработать юридически обязывающий договор или международное соглашение, которое станет основой по обеспечению глобальной безопасности здоровья. Мы рассчитываем на поддержку всех стран в разработке подобного соглашения, которое будет обсуждаться в ходе специальной сессии на Всемирной ассамблее здравоохранения в конце текущего месяца», - цитирует ТАСС слова Гебрейесуса.

Также глава ВОЗ отметил, что глобальное здравоохранение требует больших финансовых вложений. «Нам необходимо значительное увеличение инвестиций на местах, включая вложения в оказание первичной медицинской помощи. <...> Также нам необходимо улучшить системы и средства по предотвращению, обнаружению и быстрому реагированию на вспышки с эпидемическим и пандемическим потенциалом», - сказал он.