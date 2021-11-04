ВОЗ призвала разработать международное соглашение о безопасности здоровья
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация намерена на Всемирной ассамблее здравоохранения в ноябре призвать страны подписать международное соглашение в области обеспечения безопасности здоровья.
«Мы убеждены, что настало время выработать юридически обязывающий договор или международное соглашение, которое станет основой по обеспечению глобальной безопасности здоровья. Мы рассчитываем на поддержку всех стран в разработке подобного соглашения, которое будет обсуждаться в ходе специальной сессии на Всемирной ассамблее здравоохранения в конце текущего месяца», - цитирует ТАСС слова Гебрейесуса.
Также глава ВОЗ отметил, что глобальное здравоохранение требует больших финансовых вложений. «Нам необходимо значительное увеличение инвестиций на местах, включая вложения в оказание первичной медицинской помощи. <...> Также нам необходимо улучшить системы и средства по предотвращению, обнаружению и быстрому реагированию на вспышки с эпидемическим и пандемическим потенциалом», - сказал он.
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" «Мы убеждены, что настало время выработать юридически обязывающий договор или международное соглашение, которое станет основой по обеспечению глобальной безопасности здоровья. ... " .
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Благое намерения ВОЗа, которое под предлогом так называемой пандемии КОВИД-19 уже привело населения планеты Земля к небывалым в истории человечества катастрофе. Разрушена экономика планеты, разорваны экономические связи, резко усугубилась ситуация с продовольствием, число голодающих на планете Земля за время так называемой пандемии выросло на 250 милионов человек. Целому ряду беднейших стран в Африке, Азии грозит ГОЛОД. И ответственность несет в первую очередь
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Самое лучшее, что он может сделать - это уйти с поста главы ВОЗа.
И необходимо вообще, чтобы "международное сообщество" проверило ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ представляет ВОЗ на 80 процентов финансируемый из Фондов Мелинды и Билла Гейтсов и Фонда Рокфеллера.
Прочла статейку,из которой видно,что цель международного соглашения будет не забота о здоровье людей,а как сказал глава ВОЗ:"глобальному здравоохранению требуется больше финансовых вложений". Я так думаю,что на этом этапе забота о людях и закончится,впрочем как всегда....
Да,это обязательно,на время переходного периода человечества с цивилизованного на концлагерный(или диктаторский)период нужен временный единый центр управления. Этим временным центром и хотят "новые хозяева мира" сделать ВОЗ. Возможно для этого он(ВОЗ)и был задуман с самого начала.Ведь план о сокращении населения планеты и превращения оставшихся в послушных манекенов был задуман не сегодня,а очень давно. Всё изученно и продуманно до мельчайших подробностей. Не учли только одного,что не все люди превратились в безмозглых овечек,напуганных невиданной информационной террористической атакой продажных СМИ,продажных медиков и политиков-предателей. Есть еще люди на Земле,к счастью! И они хотят и дальше оставаться людьми,а не подопытными кроликами...
Россия неизбежно будет изолирована от Европы. Затем в России начнется изоляция регионов. областей и городов со сложной эпидобстановкой. Другого выхода нет
Безбашенным стало всемирное зло
И как над землянами ни изгаляется,
Никто уже хаму не сопротивляется...