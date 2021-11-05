Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ экс-акционерам ЮКОСа

13:53 5.11.2021

Верховный суд Нидерландов отменил решение, вынесенное апелляционным судом Гааги о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, и постановил пересмотреть данное дело в апелляционном суде Амстердама, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

В инстанции подчеркнули, что кассационная жалоба, поданная российской стороной, удовлетворена по одному пункту. По мнению Верховного суда, "довод Российской Федерации о том, что акционеры совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве, был ошибочно отклонен апелляционным судом по процессуальным основаниям и должен был быть рассмотрен с содержательной точки зрения".

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале 2020 года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более $50 млрд. В мае 2020 года было объявлено, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.