Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ экс-акционерам ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов отменил решение, вынесенное апелляционным судом Гааги о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, и постановил пересмотреть данное дело в апелляционном суде Амстердама, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
В инстанции подчеркнули, что кассационная жалоба, поданная российской стороной, удовлетворена по одному пункту. По мнению Верховного суда, "довод Российской Федерации о том, что акционеры совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве, был ошибочно отклонен апелляционным судом по процессуальным основаниям и должен был быть рассмотрен с содержательной точки зрения".
Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.
Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале 2020 года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более $50 млрд. В мае 2020 года было объявлено, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Веселые судьи там в Нидерландах. То присудят,то отсудят, то пересудят. То очень хотят засудить, как в случае с Боингом, но настолько материала не имеют, что засудить не могут. Почти как английские суды.
Россию никто не судит, судят преступников, отнявших бизнес у Ходора с компанией. Даже если Ходор и в самом деле виновен в инкриминируемом и срок отсидел заслуженно, то по любому воровать у него бизнес не законно. К несчастью организатора этого беспредела у Ходора были компаньоны не подвластные всесильному у нас организатору.
Не верещи едарас и не пытайся выдать свою РФ за Россию.
Судиться друг с другом разбойники стали...
Чем ни завершится грызни их исход,
Ограблен-то будет в итоге народ!
Этот футбол будет продолжаться ещё долго и решение выполнено не будет со стороны России.
А вот ты позор. Что бы не судили надо жить в пещере, не имея связей НИ С КЕМ. А так нормально. Нас судят, мы судим