Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ экс-акционерам ЮКОСа

© KM.RU, Михаил Попов

Верховный суд Нидерландов отменил решение, вынесенное апелляционным судом Гааги о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, и постановил пересмотреть данное дело в апелляционном суде Амстердама, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

В инстанции подчеркнули, что кассационная жалоба, поданная российской стороной, удовлетворена по одному пункту. По мнению Верховного суда, "довод Российской Федерации о том, что акционеры совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве, был ошибочно отклонен апелляционным судом по процессуальным основаниям и должен был быть рассмотрен с содержательной точки зрения".

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале 2020 года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить более $50 млрд. В мае 2020 года было объявлено, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.11.2021, 17:04
    Гость: Громко зевая

    Веселые судьи там в Нидерландах. То присудят,то отсудят, то пересудят. То очень хотят засудить, как в случае с Боингом, но настолько материала не имеют, что засудить не могут. Почти как английские суды.

  2. 05.11.2021, 16:43
    Гость: Ссссс!!!!!!!!303

    Россию никто не судит, судят преступников, отнявших бизнес у Ходора с компанией. Даже если Ходор и в самом деле виновен в инкриминируемом и срок отсидел заслуженно, то по любому воровать у него бизнес не законно. К несчастью организатора этого беспредела у Ходора были компаньоны не подвластные всесильному у нас организатору.
    Не верещи едарас и не пытайся выдать свою РФ за Россию.

  3. 05.11.2021, 16:14
    Гость: У жуликов жулики деньги украли,

    Судиться друг с другом разбойники стали...
    Чем ни завершится грызни их исход,
    Ограблен-то будет в итоге народ!

  4. 05.11.2021, 15:46
    Гость: anton

    Этот футбол будет продолжаться ещё долго и решение выполнено не будет со стороны России.

  5. 05.11.2021, 15:35
    Гость: Это нормально

    А вот ты позор. Что бы не судили надо жить в пещере, не имея связей НИ С КЕМ. А так нормально. Нас судят, мы судим

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