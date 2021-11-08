Зеленский обвинил руководство СССР в жестокости во время освобождения Киева

11:20 8.11.2021

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике действия властей СССР за действия во время освобождения Киева от нацистов в 1943 году.

В своем Telegram Зеленский написал, что в советском контрнаступлении участвовали сотни тысяч местных жителей, которые "были плохо вооружены и не имели военной формы", их, по словам главы Украины, власти СССР "бросили на верную смерть, даже не поставив на воинский учет".

"Освобождение Киева — это история безграничного равнодушия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов", — заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что руководство СССР действовало из соображений "прихоти - освободить Киев к годовщине Октябрьской революции".

Заявление главы государства вызвало неоднозначную реакцию в стране. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович жестко раскритиковал Зеленского за такую интерпретацию советской истории.

"Он написал "поздравление" с Днем освобождения Киева от нацистов, в котором ни словом не упомянул о зверствах нацистов в городе, зато основной акцент сделал на "бездушности" командования советских войск. Из текста создается впечатление, что для Зеленского (а точнее для неизвестного автора сего опуса) освобождение Киева от оккупантов — это не праздник и не победа, а горе великое", — написал на своей странице в Facebook Рабинович.

Депутат назвал показательным процесс изменения политических взглядов Зеленского, который два года назад фотографировался на могиле своего деда-фронтовика, а сейчас критикует советскую власть за освобождение Киева.