Зеленский обвинил руководство СССР в жестокости во время освобождения Киева
Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике действия властей СССР за действия во время освобождения Киева от нацистов в 1943 году.
В своем Telegram Зеленский написал, что в советском контрнаступлении участвовали сотни тысяч местных жителей, которые "были плохо вооружены и не имели военной формы", их, по словам главы Украины, власти СССР "бросили на верную смерть, даже не поставив на воинский учет".
"Освобождение Киева — это история безграничного равнодушия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов", — заявил президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что руководство СССР действовало из соображений "прихоти - освободить Киев к годовщине Октябрьской революции".
Заявление главы государства вызвало неоднозначную реакцию в стране. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович жестко раскритиковал Зеленского за такую интерпретацию советской истории.
"Он написал "поздравление" с Днем освобождения Киева от нацистов, в котором ни словом не упомянул о зверствах нацистов в городе, зато основной акцент сделал на "бездушности" командования советских войск. Из текста создается впечатление, что для Зеленского (а точнее для неизвестного автора сего опуса) освобождение Киева от оккупантов — это не праздник и не победа, а горе великое", — написал на своей странице в Facebook Рабинович.
Депутат назвал показательным процесс изменения политических взглядов Зеленского, который два года назад фотографировался на могиле своего деда-фронтовика, а сейчас критикует советскую власть за освобождение Киева.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тело не виновато если в нём завелись черви. Лечить просто нужно, и не доводить болезнь до бандеровского рецидива.
Да шел бы этот тупой клоун, пока может...
Жизнь познаётся в сравнении. Перестройка Горбачёва-Ельцина, сколько же ты предателей и жульманов расплодила. Предаётся всё, даже созидательные вековые труды предков, ну куда ещё дальше?
Ну свидомые, то говорят что Киев освобождали украинцы - Украинский фронт (правда до этого фронт назывался Воронежским и никакого отношения к Украине не имел), то обвиняют руководство СССР - признавая этим что это русские их освободили.
Его дед Семен Иванович Зеленский был военным, ветеран ВОВ, а внучек сейчас по сути превращает в г.. всё то, за что его дед боролся.
В 1924 году и был призван на военную службу в РКК красноармейцем, в 1942-м во время Великой Отечественной войны он служил командиром минометного взвода, а затем командиром стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии.
За свои действия Зеленский был награжден Орденом Красной Звезды. Еще одну награду ему вручили за уничтожение 15 немецких солдат и офицеров близ села Александровка. В один из критических моментов боя он приказал раненому бойцу сесть в танк и оттуда вести огонь по атакующей пехоте противника. В результате были отбиты четыре атаки и занят трофейный склад с боеприпасами.
Интересно, что бы его дед сказал глядя на то, как его внук героизирует нацистов сейчас и делает то, что оккупанты делали с Донбассом?