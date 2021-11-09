В Португалии работодателям запретили звонить сотрудникам в нерабочее время

Парламент Португалии принял закон, запрещающий работодателям звонить или писать сообщения сотрудникам в нерабочее время. Согласно новым правилам, за нарушение закона на работодателя может быть наложен штраф, пишет ТАСС.

Кроме того, начальство теперь не сможет контролировать работников на удаленной работе.

Тем не менее португальские депутаты отклонили предложение узаконить так называемое "право на отключение" - законное право отключать рабочие чаты и устройства в нерабочее время.

Компании будут также обязаны помогать покрывать расходы, понесенные работниками в результате перехода на удаленную работу. Это будет касаться счетов за электричество или интернет.

Отмечается, что принятые поправки к трудовому законодательству республики не будут распространяться на компании, в которых работает менее 10 человек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.11.2021, 00:13
    Гость: НАрмальный пацан

    Помнится, снимал домик. Договор аренды был со ссылками на закон об аренде 1962 года(т.е. ещё при, как его называли в СССР, "диктаторе" Салазаре). Запомнилось: если собственник захочет зачем-то зайти в свой дом, то он обязан об этом уведомить арендатора за две недели, письмом или телефонным звонком. Если уж вообще что-то срочное,- то за неделю. Если припрётся раньше, тем более без звонка, арендатор имеет право послать этого лоха по известному адресу.

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