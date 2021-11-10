Гражданин России задержан в Польше за пособничество в нелегальной миграции

13:20 10.11.2021

Гражданин России задержан за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу.

"За пособничество в нелегальной миграции были задержаны три человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы)", — цитирует сообщение польской Пограничной стражи РИА Новости.

Всего, по данным ведомства, пограничники зафиксировали почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии.

На этой неделе ситуация с беженцами на белорусской-польской границе серьезно осложнилась. Перед польскими заграждениями скопились более двух тысяч человек, в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки.

В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.