Гражданин России задержан в Польше за пособничество в нелегальной миграции
Гражданин России задержан за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу.
"За пособничество в нелегальной миграции были задержаны три человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы)", — цитирует сообщение польской Пограничной стражи РИА Новости.
Всего, по данным ведомства, пограничники зафиксировали почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии.
На этой неделе ситуация с беженцами на белорусской-польской границе серьезно осложнилась. Перед польскими заграждениями скопились более двух тысяч человек, в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки.
В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Густав, не позорь имя моего отца!
Поляки не фашисты а люди защищающие свой дом от чужаков. Нам скоро всем придётся защищать свои дома от этих полчищ "беженцев". Хотим выжить- придётся поступать как они.
Всё иное - демагогия.
Они заходят с протянутой рукой а затем начинают жрать твоё пространство.
Поляки посмотрели на европу, на мир.... и они прониклись.
Всё они делают правильно.
Как вы можете призвать называеть, фамилию, если вы сами никогда этого не делаете?
Но мы назовём, в отличие от вас.
Правильно и делают , что не пускают всякую шваль . Либераст к себе забери арабов .человечный бот ?
Хоть бы фамилию назвали,задержанного в Польше,гражданина России.
Ну что патрушев, готов принимать решения? путин уже старенький, непонятно может ли на что влиять, а ты уже и с ЦРУ встречался и с европейцами, так что давай, разруливай то, что тебе заварил лукашенко.