Гражданин России задержан в Польше за пособничество в нелегальной миграции

© KM.RU, Стоп-кадры из видео

Гражданин России задержан за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу. 

"За пособничество в нелегальной миграции были задержаны три человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы)", — цитирует сообщение польской Пограничной стражи РИА Новости.

Всего, по данным ведомства, пограничники зафиксировали почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии.

На этой неделе ситуация с беженцами на белорусской-польской границе серьезно осложнилась. Перед польскими заграждениями скопились более двух тысяч человек, в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки. 

В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.11.2021, 16:03
    Гость: tot64

    Густав, не позорь имя моего отца!

    Поляки не фашисты а люди защищающие свой дом от чужаков. Нам скоро всем придётся защищать свои дома от этих полчищ "беженцев". Хотим выжить- придётся поступать как они.
    Всё иное - демагогия.
    Они заходят с протянутой рукой а затем начинают жрать твоё пространство.
    Поляки посмотрели на европу, на мир.... и они прониклись.
    Всё они делают правильно.

  2. 10.11.2021, 15:58
    Гость: москали

    Как вы можете призвать называеть, фамилию, если вы сами никогда этого не делаете?
    Но мы назовём, в отличие от вас.

  3. 10.11.2021, 15:53
    Гость: Виктор. Красноярск .

    Правильно и делают , что не пускают всякую шваль . Либераст к себе забери арабов .человечный бот ?

  5. 10.11.2021, 15:02
    Гость: Бобёр

    Ну что патрушев, готов принимать решения? путин уже старенький, непонятно может ли на что влиять, а ты уже и с ЦРУ встречался и с европейцами, так что давай, разруливай то, что тебе заварил лукашенко.

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