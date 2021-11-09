Автоматные очереди и костры: что происходит на границе Польши и Белоруссии

13:30 9.11.2021

Польский МИД призвал ввести санкции против физлиц и юрлиц, причастных к «организации гибридной атаки» на границе с Белоруссией. ВИДЕО

Пограничная служба Польши сообщила о более чем 300 попытках незаконного пересечения польско-белорусской границы. В Twitter ведомства сообщается о задержании 17 человек – в основном граждан Ирака.

«За пособничество арестованы шесть человек (два гражданина Украины, один гражданин Узбекистана, один гражданин Сирии, один гражданин ФРГ). Остальные попытки [прорыва] предотвращены», — отметили польские пограничники. Они также заявили, что периодически слышат выстрелы на белорусской стороне.

Белорусское гостелевидение опубликовало кадры с автоматной очередью.

МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физлиц и юрлиц, причастных к организации прорыва беженцев из стран Африки и Ближнего Востока через белорусскую границу.

«Санкции должны немедленно последовать в отношении всех <…> причастных к этой ужасающей гибридной атаке», — говорится в твите польского министерства. МВД Польши надеется, что ситуация на белорусской границе успокоится к 11 ноября. Однако ведомство «готово к сюрпризам».

Напомним, накануне группа в несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки пыталась прорваться через польскую границу. Премьер-министр Польши Матиуш Моравецкий созвал антикризисный штаб. В восточных областях Польши усилена боеготовность войск, к забору на границе переброшены антитеррористические подразделения армии и полиции.

Литва также начала перебрасывать войска к границе с Белоруссией. Принимать иностранцев, не имеющих законных оснований для въезда, Варшава и Вильнюс не намерены.

Реакция Минска



МИД Белоруссии 9 ноября заявил, что обострение на границе связано с «игнорированием Варшавой объективной реальности».

«Хотим заранее предостеречь польскую сторону от использования любых провокаций, направленных против Республики Беларусь, для оправдания возможных незаконных силовых действий в отношении обездоленных безоружных людей, среди которых много несовершеннолетних детей и женщин», — заявили в белорусском ведомстве.

Варшава, по мнению Минска, «неуклюже и несостоятельно» пытается переложить ответственность за миграционный кризис на Белоруссию.

Глава МВД РБ Иван Кубраков также подчеркнул, что мигранты ведут себя законопослушно. «Мы постоянно ведем с ними профилактические беседы, и они правильно на них реагируют», — добавил он.

При этом белорусское минобороны заявило, что Польша разместила у границы 10 тысяч солдат — это считается военной деятельностью, а Минск не был уведомлен. Белорусские силовики и военные также размещают резервы у границы — для «контроля над ситуацией». Польское МВД приводит более крупные цифры: к охране восточной границы привлечены 12 тысяч солдат, 4 тысячи пограничников, 1,5 тысячи полицейских и 250 сотрудников антитеррористического подразделения.

Вспомнили Буша



Представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь предложила Польше ввести санкции из-за ситуации на границе с Белоруссией против экс-президента США Джорджа Буша-младшего и Пентагона. Она напомнила полякам об их участии во вторжении в Ирак в 2003 году, предложив принять 2000 иракских беженцев.

«Более 2000 польских солдат вторглись в это суверенное государство устанавливать демократию», — заявила Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной и напряженной ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Представитель Кремля добавил, что Минск и Москва находятся в постоянном контакте в связи с ситуацией, а также отметил ответственную работу белорусских специалистов.

«Мы надеемся, что никоим образом это не примет формы, которые будут являться угрозой для нашей безопасности», — заключил он.

Многоходовка Лукашенко?



Хотя Минск отрицает какую-либо организацию миграционного кризиса, белорусская оппозиция считает ответственным за внезапно начавшиеся попытки прорыва главу РБ Александра Лукашенко.

Как заявил «Голосу Америки» (издание включено Минюстом РФ в список иноагентов) Франак Вячорка, советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, «провокации Лукашенко» на границе преследуют несколько целей.

«Этим он отвлекает внимание от проблем в Беларуси: от террора, ситуации с политзаключенными – около двух тысяч человек находятся в тюрьмах по политическим мотивам, более двухсот демократических организаций закрыты, сотни тысяч людей выехали в Украину, Польшу, Литву. <…> Миграционная волна – это также и источник прибыли. <…> Это может привести к гуманитарному кризису в самой Беларуси», — сказал Вячорка.

Политолог Дмитрий Болкунец в свою очередь также заявил «Ленте.ру», что кризис на границе создан искусственно.

«Лукашенко выбрал тактику шантажа. Мы видим огромный поток мигрантов, порядка тысячи человек, движущихся к границе. Так Лукашенко показывает, что готов пойти на обострение, причем с использованием не только количественной силы. Президент планирует военную гибридную операцию в отношении Польши, он хочет развязать военный конфликт с НАТО», — сказал эксперт. Болкунец не исключил провокаций на границе, возможно даже террористических актов с многочисленными жертвами.

Он также предположил, что Лукашенко хочет склонить к участию в конфликте Москву. Отчасти это уже происходит, учитывая слова представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая призвала Евросоюз пойти на переговоры с Минском.

Сам Лукашенко еще в сентябре заявил, что обвинения ЕС в его адрес в инспирации миграционного кризиса являются чепухой. «Вы их туда звали. Вы разорили там эти страны. Вы — первопричина того, что люди бегут от войны на Запад», — отметил глава РБ.

Автор: Иван Жуковский