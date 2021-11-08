Польша стянула войска к границе с Белоруссией из-за скопления мигрантов

Министерство обороны Польши повысило уровень боевой готовности войск на границе с Белоруссией, сообщил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак в Twitter.

«На границе дежурят уже более 12 тыс. солдат. Мы повысили уровень боевой готовности. Совместно с МВД [Польши] мы подготовлены к обороне польской границы», — цитирует его РБК.

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) сообщила, что Литва передислоцирует силы из-за движения большой колонны мигрантов в Белоруссии в направлении границы с Польшей.

Глава СОГГЛ Рустам Любаев заявил, что, по данным различных источников, на границе Белоруссии с Польшей могут находиться от 1 тыс. до 5 тыс. нелегальных мигрантов.

Министр внутренних дел Литвы предложила ввести в стране чрезвычайное положение из-за большого потока нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе.

Утром 8 ноября в Белоруссии была замечена колонна мигрантов из сотен человек, которая двигалась по трассе к польской границе. Люди с рюкзаками и сумками направлялись в сторону погранперехода в Гродненской области. В СМИ и телеграм-каналах появилась информация, что это курды — беженцы из Сирии и Ирака, которые несколько дней собирались в Минске, а теперь через Польшу хотят попасть в Европу, сообщает BFM.

В белорусской погранслужбе заявляли, что «на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», и добавляли, что принимают меры для обеспечения безопасности мигрантов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.11.2021, 17:08
    Гость: Минск центр душевности

    Бацка горюет что его граница -с пшеками. Вот бы с Германией была или со Швецией. Те бы сопли жевали бесконечно и можно было запихивать и запихивать и запихивать им беженцев. А пшеки -этим уши долго не потрешь. Ррраз! И батька с носом! Сидим с попкорном ждем бацкиных причитаний что пшеки демократию нарушают.

  2. 08.11.2021, 16:57
    Гость: КНДР

    в восточной Европе. Вот во что Лука превратил Беларусь. Белорусы, бегите из этой постсоветской помойки. Бегите, пока окончательно не закрылись границы

  3. 08.11.2021, 16:45
    Гость: М. Исаковский

    Ой, туманы мои, растуманы,
    Ой, родные леса и луга!
    Уходили в поход партизаны,
    Уходили в поход на врага.

  4. 08.11.2021, 16:43
    Гость: Мигранты сказали пограничникам, что все хотят в Польшу

    А почему не в Россию? Польша же плохая.

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