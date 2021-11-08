Польша стянула войска к границе с Белоруссией из-за скопления мигрантов

15:57 8.11.2021

Министерство обороны Польши повысило уровень боевой готовности войск на границе с Белоруссией, сообщил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак в Twitter.

«На границе дежурят уже более 12 тыс. солдат. Мы повысили уровень боевой готовности. Совместно с МВД [Польши] мы подготовлены к обороне польской границы», — цитирует его РБК.

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) сообщила, что Литва передислоцирует силы из-за движения большой колонны мигрантов в Белоруссии в направлении границы с Польшей.

Глава СОГГЛ Рустам Любаев заявил, что, по данным различных источников, на границе Белоруссии с Польшей могут находиться от 1 тыс. до 5 тыс. нелегальных мигрантов.

Министр внутренних дел Литвы предложила ввести в стране чрезвычайное положение из-за большого потока нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе.

Утром 8 ноября в Белоруссии была замечена колонна мигрантов из сотен человек, которая двигалась по трассе к польской границе. Люди с рюкзаками и сумками направлялись в сторону погранперехода в Гродненской области. В СМИ и телеграм-каналах появилась информация, что это курды — беженцы из Сирии и Ирака, которые несколько дней собирались в Минске, а теперь через Польшу хотят попасть в Европу, сообщает BFM.

В белорусской погранслужбе заявляли, что «на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», и добавляли, что принимают меры для обеспечения безопасности мигрантов.