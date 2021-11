Россиянина приговорили в США к 10 годам тюрьмы за кибермошенничество

10:30 11.11.2021

Россиянина Александра Жукова приговорили в США к десяти годам тюрьмы за мошенничество с рекламой в интернете, пишет РИА Новости.

Он также должен выплатить штраф в размере 3,8 млн. долларов.

Ранее суд признал Жукова виновным в мошенничестве с рекламой в интернете, в результате которого он и его сообщники присвоили более 7 млн. долларов, полученных от американских рекламодателей, издателей, платформ и других участников цифровой индустрии рекламы.

По данным Минюста США, с сентября 2014 года по декабрь 2016 года Жуков управлял компанией Media Methane, которая получала оплату за размещение рекламы на сайтах, в первую очередь, видеорекламы. Однако вместо того, чтобы помещать рекламу на реальных интернет-страницах, Жуков арендовал более 2 тыс. серверов, расположенных в датацентрах в Техасе и Нидерландах, и с помощью ботов имитировал просмотры рекламных объявлений пользователями.

Россиянин и его сообщники запрограммировали ботов загружать настоящую рекламу на пустые страницы, «подменяя» при этом домены на домены реальных площадок, включая издания The New York Times, the New York Post, the New York Daily News, Newsday.

Жуков также арендовал более чем 765 тыс. IP-адресов, ввел ложную информацию об их использовании, чтобы они выглядели как принадлежащие реальным людям по всей территории США.

В общей сложности компании заплатили более 7 млн долларов за рекламу, которая никогда не размещалась на реальных страницах и которую никогда не просматривали пользователи.

Россиянин не признавал вину и говорил, что не вводил заказчиков в заблуждение. По его словам, они знали, что просмотры рекламы обеспечивают боты, но так как заказчики стремились повысить количество рекламных объявлений, схема подходила им.

Вместе с Жуковым осенью 2018 года обвинения предъявили еще пятерым россиянам. В январе 2019 года Болгария экстрадировала его в США.