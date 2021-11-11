18:14 11.11.2021

Экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которую он держал с начала октября. Об этом передает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на адвоката политика Нико Гварамию.

При этом, заявил юрист, бывший президент отказывается проходить выход из голодовки под контролем медиков, связанных с пенитенциарной службой, и требует предоставить ему возможность консультаций у «заслуживающих доверие» врачей.

По словам Михаила Саакашвили, прекратить голодовку он решил после соответствующего призыва Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). При этом грузинский политик добавил, что его акция протеста уже проявила себя «как оружие».

Экс-глава объявил голодовку после того, как его 1 октября задержали в Грузии, куда политик вернулся спустя 8 лет эмиграции. Саакашвили после ареста объявил голодовку. На 39-й день голодовки его перевели в тюремную больницу, однако принимать медицинскую помощь Саакашвили отказался.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Михаилом Саакашвили по делу о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года. Однако грузинского политика по соображениям безопасности в суд не доставили, после чего его защитник отказался участвовать в процессе, и заседание пришлось перенести.