Великобритания возложила ответственность за миграционный кризис на Россию

10:54 14.11.2021

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс полагает, что Россия имеет отношение к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши.

"Россия явно несет здесь ответственность, - написала Трасс в колонке, опубликованной в субботу в газете The Sunday Telegraph. - Она должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог".

"Посмотрите на то, что происходит в Белоруссии. Эскалация противостояния на польской границе - самое недавнее действие режима [президента Александра] Лукашенко по подрыву региональной безопасности. Он использует отчаявшихся мигрантов как пешки в попытке создать нестабильность и цепляться за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия", - цитирует главу британского МИДа ТАСС.

"Великобритания не отведет взгляд в сторону. Мы будем стоять плечом к плечу с нашими союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу", - пообещала министр. Она напомнила, что британские военнослужащие помогут польским властям в укреплении границы с Белоруссией.

"Мы стоим плечом к плечу не только с Польшей, которая принимает на себя основной удар этого постыдного рукотворного миграционного кризиса, но и с другими участниками Вишеградской четверки - Венгрией, Словакией и Чешской Республикой, а также с нашими друзьями в странах Балтии и на Украине", - сообщила Трасс.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Сейчас в стихийном лагере находятся около 2 тыс. мигрантов.