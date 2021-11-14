Великобритания возложила ответственность за миграционный кризис на Россию

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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс полагает, что Россия имеет отношение к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши. 

"Россия явно несет здесь ответственность, - написала Трасс в колонке, опубликованной в субботу в газете The Sunday Telegraph. - Она должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог".

"Посмотрите на то, что происходит в Белоруссии. Эскалация противостояния на польской границе - самое недавнее действие режима [президента Александра] Лукашенко по подрыву региональной безопасности. Он использует отчаявшихся мигрантов как пешки в попытке создать нестабильность и цепляться за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия", - цитирует главу британского МИДа ТАСС.

"Великобритания не отведет взгляд в сторону. Мы будем стоять плечом к плечу с нашими союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу", - пообещала министр. Она напомнила, что британские военнослужащие помогут польским властям в укреплении границы с Белоруссией.

"Мы стоим плечом к плечу не только с Польшей, которая принимает на себя основной удар этого постыдного рукотворного миграционного кризиса, но и с другими участниками Вишеградской четверки - Венгрией, Словакией и Чешской Республикой, а также с нашими друзьями в странах Балтии и на Украине", - сообщила Трасс.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Сейчас в стихийном лагере находятся около 2 тыс. мигрантов. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.11.2021, 14:44
    Гость: Тётка

    Насчёт того помнят ли россияне "как фильтровали в 1945году людей из концентрационных лагерей Третьего Рейха"?
    Этого никто из живущих помнить не может, человеческая память не может помнить происходящее не с самим человеком, да и на протяжении собственной жизни помнить удаётся не всё, что с тобой приключилось.
    Так устироено природой, если хотите знать почему, то идите учиться на специальность "когнитивная психология".
    И пожалуйста не распространяйте фейки про "фюзеляжные самолёты" - они из Турции и Дубая в Минск не летают.
    Привет Венику - источнику исторического маразма.

  3. 14.11.2021, 14:41
    Гость: Прорицания Каддафи

    У "захотелок" запад страны разбомбил, фрау меркель их пригласила, она же говорила, что всех примут. Они и едут. запад совсем отупел и обнаглел. Каддафи сдерживал поток беженцев, а они его убили, чтобы не отдавать долги, которые он им дал взаймы.

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