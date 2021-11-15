Госдеп обвинил Россию в «безрассудном» испытании противоспутникового оружия

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Вашингтон обвинил Москву в испытании противоспутникового оружия, в результате которого якобы возникла угроза безопасности экипажа Международной космической станции, пишет РИА Новости.

"Сегодня Российская Федерация провела безрассудное испытание противоспутниковой ракеты против одного из ее спутников", — заявил официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс.

Он добавил, что это якобы привело к появлению множества обломков комического мусора, которые теперь "угрожают интересам всех стран".

В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что разрабатываемое Россией противоспутниковое оружие может представлять угрозу США и другим космическим державам.

В понедельник 15 ноября опасный фрагмент некоего спутника с интервалом в полтора часа дважды миновал МКС. На случай экстренной эвакуации космонавты заняли места в пристыкованных к станции кораблях: "Союз МС-19" 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.11.2021, 04:38
    Гость: советский инженер

    С американских спутников в случае войны будут наводиться на цели в России американские ракеты. Не думаю что это безрассудно - иметь оружие против таких спутников. Американцам не нравится? Ну так ничего не поделаешь, каждый действует в своих интересах.

  3. 16.11.2021, 02:46
    Гость: Все

    Забыли о жителях космоса,у них тоже есть своя политика.
    .
    Но если нато хочет воевать с Рф,ей надо начинать сейчас,тк.
    И все 5 экземпляров известной личности все ж выйдут из строя,а других таких надо создавать годы. А их нет,годов.

  5. 16.11.2021, 01:39
    Гость: Alex

    Милитаризация космоса - это неизбежность к которой пришло или придет человечество в своем развитии. Сейчас осуществляются первые шаги в этом направлении и разумеется от просчетов и ошибок никто не застрахован.

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