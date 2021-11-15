Госдеп обвинил Россию в «безрассудном» испытании противоспутникового оружия

23:58 15.11.2021

Вашингтон обвинил Москву в испытании противоспутникового оружия, в результате которого якобы возникла угроза безопасности экипажа Международной космической станции, пишет РИА Новости.

"Сегодня Российская Федерация провела безрассудное испытание противоспутниковой ракеты против одного из ее спутников", — заявил официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс.

Он добавил, что это якобы привело к появлению множества обломков комического мусора, которые теперь "угрожают интересам всех стран".

В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что разрабатываемое Россией противоспутниковое оружие может представлять угрозу США и другим космическим державам.

В понедельник 15 ноября опасный фрагмент некоего спутника с интервалом в полтора часа дважды миновал МКС. На случай экстренной эвакуации космонавты заняли места в пристыкованных к станции кораблях: "Союз МС-19"