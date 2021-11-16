Госдеп США призвал всех американцев срочно покинуть Эфиопию

07:55 16.11.2021

Власти США предупредили американцев, находящихся в Эфиопии, о необходимости немедленно покинуть страну, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента Неда Прайса.

По мнению администрации Белого дома, американцы могут оказаться в "ловушке", если гражданская война распространится на столицу государства Аддис-Абебу. Там отметили, что в случае, если боевые действия достигнут столицы Эфиопии, то американцам не стоит ждать эвакуации, подобной вывозу людей из Афганистана.

В США добавили, что сейчас из Эфиопии ежедневно отправляются авиарейсы, а те обладатели американских паспортов, у которых нет средств на приобретение авиабилетов, могут обратиться за помощью в посольство США.

Ранее правительство Эфиопии объявило режим чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации в регионе Тыграй. В частности, власти Аддис-Абебы заявили горожанам о необходимости зарегистрировать находящееся в их распоряжении оружие и быть готовыми к защите столицы.

Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), имевший правящие позиции в Эфиопии с 1991 по 2018 год, ушел в оппозицию после прихода к власти нынешнего премьер-министра. НФОТ потребовал от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года провел выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными.

С ноября 2020 года в регионе разгорелся конфликт. Многие члены НФОТ затем присоединились к новой военной структуре - "Силам обороны Тыграя".

На фоне складывающейся обстановки в стране США, Саудовская Аравия, Норвегия, Швеция, Дания и некоторые другие страны предписали своим дипломатам, исполняющим функции не первостепенной важности, и членам их семей покинуть Эфиопию.