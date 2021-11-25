В Берлине отменили балет «Щелкунчик» из-за расизма
В оригинальном балете "обнаружили" ряд "неполиткорректных эпизодов"
Государственный балет Берлина временно приостановил показ классической постановки балета "Щелкунчик" из-за якобы "неполиткорректных эпизодов", пишет немецкая газета Bild со ссылкой на и.о. художественного руководителя труппы Кристиану Теобальд.
По ее словам, в оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем темную кожу, что сегодня в обществе называют "блэкфейсинг" и порицается.
"То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Все это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений", — рассказала Теобальд, добавив, что также "спорной" сценой является китайский танец, демонстрирующий "стереотипное изображение жителей страны".
"Мы должны все-все подвергнуть новой оценке, новому взгляду", — заключила она.
При этом она отметила, что традиционный грим детей уже убрали из постановки после критики зрителей в 2015 году, признав, что даже такое изменение является серьезным нарушением авторского права.
Берлинский "Щелкунчик" — реконструкция классической постановки на либретто Мариуса Петипа, которую впервые сыграли в 1892 году в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это шиза!
Гримёра посадят надолго?
Бывает, не все дома, а тут сразу все ушли!
Кругом одни пе..сы даже в искустве . Иди и смотри.
Интересно, а балет "Лебединное озеро", где вместо балерин балероны (педики и трансвеститы), который у них показывают, не оскорбление для лебедей?:)
Запад - сошёл с ума! И, это крайне опасно, т.к. нет ничего более опасного, как вооруженного соседа дурака.