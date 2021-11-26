Американская торговая палата попросила Вашингтон признать «Спутник V»
Американская торговая палата в России (AmCham) обратилась в Госдеп США с просьбой признать сертификаты вакцинации "Спутником V", пишет газета "Известия" со ссылкой на президента организации Алексиса Родзянко.
По его словам, на сегодняшний день для поездки из России в Соединенные Штаты нужна виза, которую "сейчас невозможно получить", а также прививка препаратом, одобренным ВОЗ или американскими властями.
"Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе "Спутник V", — пояснил Родзянко, уточнив, что внешнеполитическое ведомство уже приняло документ на рассмотрение.
В пресс-службе Минздрава газете рассказали, что Москва и Вашингтон уже обсуждали вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации в начале октября. По итогам беседы российское ведомство направило в США письмо с соответствующим предложением.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Американская торговая палата которая в России. Свое мнение вообще не должна иметь.
Похоже местные пропаган..ы не дописали. А что, если это на самом деле выглядело так: "Американская торговая палата попросила Вашингтон признать «Спутник V» орудием убийства"? Нечто подобное было в статистике по смертям от вакцин, опубликованных неделю назад Казахстаном.
Гинзбург попросил у американского кагала разрешение делать гешефт на убийстве не только российских, но и американских гоев. Шекель к шекелю, ой вей.
Кто бы сомневался,....."торговая палата".....,такие "бабули" можно на "вакцинации" "поднять"!
Ну, зачем же от моего имени, я, ещё функционирую...