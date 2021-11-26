Американская торговая палата попросила Вашингтон признать «Спутник V»

09:11 26.11.2021

Американская торговая палата в России (AmCham) обратилась в Госдеп США с просьбой признать сертификаты вакцинации "Спутником V", пишет газета "Известия" со ссылкой на президента организации Алексиса Родзянко.

По его словам, на сегодняшний день для поездки из России в Соединенные Штаты нужна виза, которую "сейчас невозможно получить", а также прививка препаратом, одобренным ВОЗ или американскими властями.

"Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе "Спутник V", — пояснил Родзянко, уточнив, что внешнеполитическое ведомство уже приняло документ на рассмотрение.

В пресс-службе Минздрава газете рассказали, что Москва и Вашингтон уже обсуждали вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации в начале октября. По итогам беседы российское ведомство направило в США письмо с соответствующим предложением.