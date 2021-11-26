Американская торговая палата попросила Вашингтон признать «Спутник V»

Американская торговая палата в России (AmCham) обратилась в Госдеп США с просьбой признать сертификаты вакцинации "Спутником V",  пишет газета "Известия" со ссылкой на президента организации Алексиса Родзянко.

По его словам, на сегодняшний день для поездки из России в Соединенные Штаты нужна виза, которую "сейчас невозможно получить", а также прививка препаратом, одобренным ВОЗ или американскими властями.

"Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе "Спутник V", — пояснил Родзянко, уточнив, что внешнеполитическое ведомство уже приняло документ на рассмотрение.

В пресс-службе Минздрава газете рассказали, что Москва и Вашингтон уже обсуждали вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации в начале октября. По итогам беседы российское ведомство направило в США письмо с соответствующим предложением.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.11.2021, 14:22
    Гость: www

    Американская торговая палата которая в России. Свое мнение вообще не должна иметь.

  2. 26.11.2021, 11:22
    Гость: Старый

    Похоже местные пропаган..ы не дописали. А что, если это на самом деле выглядело так: "Американская торговая палата попросила Вашингтон признать «Спутник V» орудием убийства"? Нечто подобное было в статистике по смертям от вакцин, опубликованных неделю назад Казахстаном.

  3. 26.11.2021, 11:08
    Гость: :))

    Гинзбург попросил у американского кагала разрешение делать гешефт на убийстве не только российских, но и американских гоев. Шекель к шекелю, ой вей.

  4. 26.11.2021, 10:57
    Гость: шаман

    Кто бы сомневался,....."торговая палата".....,такие "бабули" можно на "вакцинации" "поднять"!

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