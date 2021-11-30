Первые 100 жителей Донбасса получили партийные билеты «Единой России»

Фигня полная. В соответствии с законодательством РФ членами российских политических партий могут быть только граждане России. Эй, кто-то может оспорить этот тезис?

По постоянным заявлениям российского руководства Донбасс является частью Украины. Опять же - есть возражения? Теперь включаем тривиальную логику - эти сто человек граждане какой страны? Понятно, что России, иначе они бы не могли вступить в российскую политическую партию. Это всем понятно? А в Донбассе, на территории Украины они находятся в каком качестве? В качестве граждан России? А у них есть вид на жительство, выданный МИД Украины? Понятно, что нет. Кто они в Донбассе? Это же очевидно - нелегалы. Тогда и материал следует назвать - "Первые 100 нелегалов Донбасса получили партийные билеты «Единой России»", и это будет 100% юридически верно. Нет, конечно, классно, что жители Донбасса вступают в "Единую Россию" - надо только четко понимать, что это юридически означает.