Первые 100 жителей Донбасса получили партийные билеты «Единой России»

Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий сообщил, что первые 100 жителей Донбасса с российским гражданством получили партийные билеты партии «Единая Россия».

По его словам, партбилеты были вручены по поручению генерального секретаря партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

«Сегодня проходит знаковое мероприятие которое позволяет говорить о глубинной интеграции Донбасса. Сегодня по поручению генсекретаря партии "Единая Россия" первые 100 жителей Донбасса граждан РФ получили партийные билеты "Единой России"», - цитирует РИА Новости слова Водолацкого.

Ранее он также заявил, что российским юристам стоит подать иски в международные инстанции, чтобы признать незаконным акт Совета народных комиссаров от 1922 года, согласно которому территории Донбасса отходили Украинской ССР.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.12.2021, 02:59
    Гость: Единственное хорошее в Донбассе - погода весной

    Они несчастные люди. Но признаться себе в этом не хватает смелости. Вот и ведут взрослую игру, иначе волком завоешь.

  2. 01.12.2021, 00:53
    Гость: такиминадо

    Фигня полная. В соответствии с законодательством РФ членами российских политических партий могут быть только граждане России. Эй, кто-то может оспорить этот тезис?
    По постоянным заявлениям российского руководства Донбасс является частью Украины. Опять же - есть возражения? Теперь включаем тривиальную логику - эти сто человек граждане какой страны? Понятно, что России, иначе они бы не могли вступить в российскую политическую партию. Это всем понятно? А в Донбассе, на территории Украины они находятся в каком качестве? В качестве граждан России? А у них есть вид на жительство, выданный МИД Украины? Понятно, что нет. Кто они в Донбассе? Это же очевидно - нелегалы. Тогда и материал следует назвать - "Первые 100 нелегалов Донбасса получили партийные билеты «Единой России»", и это будет 100% юридически верно. Нет, конечно, классно, что жители Донбасса вступают в "Единую Россию" - надо только четко понимать, что это юридически означает.

  3. 30.11.2021, 20:38
    Гость: И что теперь?

    Интересно, таджики едут в Москву, а этим в пять раз ближе, а они сидят на месте. Что там хорошего в этом Донбассе?

  5. 30.11.2021, 19:48
    Гость: Ну, с этими понятно

    А в КПРФ кто-то вступил? На КМ писали- Донбасс весь за коммунистов.

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