СБУ расследует попытки захвата власти на Украине

...призвать покняжить батьцку белорусского? Вроде иных кандидатов не прослеживается. Так он хоть и решительный, но скользкий и изворотливый как уж. Да и надо оно ему? И славянская цивилизация уже с мобильными приложениями про свой богатый и могучий напрочь позабыла. А куда без его объединяющего начала? А еще у нынешних славян, особенно хохлов, любое начинание просеивается через расчеты личной выгоды. Грядущие национальные катастрофы их нисколько не тревожат.