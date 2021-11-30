СБУ расследует попытки захвата власти на Украине

СБУ возбудила уголовное дело о подготовке украинскими и российскими гражданами захвата власти на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

"Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти", — отмечается в заявлении СБУ. 

Ведомство подчеркнуло, что будет информировать о том, как продвигается расследование.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о запланированном на 1 декабря госперевороте. По словам главы государства, к перевороту причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Тогда же Зеленский заявил, что в этом участвуют россияне и украинцы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.11.2021, 15:30
    Гость: личному

    сначала поинтересуйся, что такое этот самый госпереворот. Лучше не у Соловьёва, а в энциклопедии хотя бы.

  2. 30.11.2021, 14:47
    Гость: g

    а где было сбу в 2014м? а в 2004м?
    как верно было сказано, Все изменения в ссср всегда приходили из гб.
    потому что роль гб с момента образования вчк Всегда была в том что-бы гарантировать исполнение приказов от зарубежных хозяев местной бандой головорезов.

  3. 30.11.2021, 14:31
    Гость: МММ

    ...призвать покняжить батьцку белорусского? Вроде иных кандидатов не прослеживается. Так он хоть и решительный, но скользкий и изворотливый как уж. Да и надо оно ему? И славянская цивилизация уже с мобильными приложениями про свой богатый и могучий напрочь позабыла. А куда без его объединяющего начала? А еще у нынешних славян, особенно хохлов, любое начинание просеивается через расчеты личной выгоды. Грядущие национальные катастрофы их нисколько не тревожат.

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