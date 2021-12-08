Новым канцлером Германии избран Олаф Шольц

Олаф Шольц

Новым канцлером Федеративной Республики Германия стал Олаф Шольц, который сменил на посту главы правительства Ангелу Меркель, занимавшую эту должность последние 16 лет.

На прошедших в ФРГ 26 сентября выборах партия «Христианско-демократический союз» (ХДС), который много лет возглавляла Ангела Меркель, показала худший результат в истории - 24,1% голосов. На первом месте оказались социал-демократы из СДПГ во главе с Шольцем (25,7%), третье место заняли «Зеленые» (14,8%), четвертое - «Свободные демократы» (11,5%). Партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые» набрали 10,3% и 4,9% голосов соответственно.

В конце ноября Шольц объявил коалиционном соглашении с «Зелеными» и «Свободными демократами». В Германии данная коалиция получила название «Светофор» по цветам партий-участниц.

РБК отмечает, что представители немецких «Зеленых», которые теперь вошли в правящую коалицию, выступали ранее с негативными оценками проекта «Северный поток-2». 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.12.2021, 19:19
    Гость: Можно подумать ,

    что до этого было по-другому...
    В министерствах у них всегда дилетант сидел на дилетанте и дилетантом погонял. Именно поэтому там, в числе прочего, абсурдный переход на "зелёную энергетику" и состоялся.
    Любому профессионалу такое и в страшном сне бы не приснилось.

  3. 08.12.2021, 18:10
    Гость: g

    однопартиец гитлера и бланка у власти в германии - ну казалось-бы что плохого из этого может быть..

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