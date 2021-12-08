Новым канцлером Германии избран Олаф Шольц

14:35 8.12.2021

Новым канцлером Федеративной Республики Германия стал Олаф Шольц, который сменил на посту главы правительства Ангелу Меркель, занимавшую эту должность последние 16 лет.

На прошедших в ФРГ 26 сентября выборах партия «Христианско-демократический союз» (ХДС), который много лет возглавляла Ангела Меркель, показала худший результат в истории - 24,1% голосов. На первом месте оказались социал-демократы из СДПГ во главе с Шольцем (25,7%), третье место заняли «Зеленые» (14,8%), четвертое - «Свободные демократы» (11,5%). Партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые» набрали 10,3% и 4,9% голосов соответственно.

В конце ноября Шольц объявил коалиционном соглашении с «Зелеными» и «Свободными демократами». В Германии данная коалиция получила название «Светофор» по цветам партий-участниц.

РБК отмечает, что представители немецких «Зеленых», которые теперь вошли в правящую коалицию, выступали ранее с негативными оценками проекта «Северный поток-2».