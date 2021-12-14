В русских школах Байконура введут казахский язык и литературу

11:45 14.12.2021

Руководитель Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова рассказала журналистам, что в программу школ Байконура включат предметы по изучению казахского языка, литературы и истории Казахстана.

По ее словам, эти предметы будут изучать во всех школах города, вне зависимости от того по каким стандартам там ведется преподавание - российским или казахстанским.

«Этот вопрос обсуждался несколько лет, по крайней мере, я занималась 1,5 года. Вопрос давно вызывал разные споры, но в этот раз мы договорились», - цитирует ее слова «Интерфакс».

В настоящее время профильные министерства двух стран разрабатывают механизмы введения данных предметов в школы.