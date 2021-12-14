В русских школах Байконура введут казахский язык и литературу
Руководитель Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова рассказала журналистам, что в программу школ Байконура включат предметы по изучению казахского языка, литературы и истории Казахстана.
По ее словам, эти предметы будут изучать во всех школах города, вне зависимости от того по каким стандартам там ведется преподавание - российским или казахстанским.
«Этот вопрос обсуждался несколько лет, по крайней мере, я занималась 1,5 года. Вопрос давно вызывал разные споры, но в этот раз мы договорились», - цитирует ее слова «Интерфакс».
В настоящее время профильные министерства двух стран разрабатывают механизмы введения данных предметов в школы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хотелось бы почитать исследование о том, что Россия дает и что получает от бывших друзей.
///////////////////////////
А ты действительно бабай ,потому что даже русский менталитет тебе не знаком. Мы не с кого мзду и калым не берем , барымтой не занимаемся . Русские никому не должны в этом мире,так уж получилось , а случайностей нет.И всем долги прощают, по заветам нашего Бога. И с собой никого в тяжелый путь на Гоглофу насильно нести свой крест не зовем .Каждый в этом мире несет свой крест сам, если хочет. Впрочем же все погрязшие в узконационалистических бредовых идеях , неспособны понять трансцендентальность русской идеи .Прочь с дороги! Не мешай ! Крест не лёгок !
Кириллица более удобный алфавит чем латиница для всех языков планеты.
Особенно же для тюркских! И даже более удобен, чем для славянских.
------
Ч, Ж, Ы, Е, Э. Ш, Щ.
строили восточный, если байконур. Для воровства?
борат 3.
как и казахстан, придумана большевиками. Как можно уничтожить то, чего не было?