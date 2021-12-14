В русских школах Байконура введут казахский язык и литературу

Руководитель Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова рассказала журналистам, что в программу школ Байконура включат предметы по изучению казахского языка, литературы и истории Казахстана.

По ее словам, эти предметы будут изучать во всех школах города, вне зависимости от того по каким стандартам там ведется преподавание - российским или казахстанским.

«Этот вопрос обсуждался несколько лет, по крайней мере, я занималась 1,5 года. Вопрос давно вызывал разные споры, но в этот раз мы договорились», - цитирует ее слова «Интерфакс».

В настоящее время профильные министерства двух стран разрабатывают механизмы введения данных предметов в школы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.12.2021, 15:12
    Гость: предсказатель Грыша

    Хотелось бы почитать исследование о том, что Россия дает и что получает от бывших друзей.
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    А ты действительно бабай ,потому что даже русский менталитет тебе не знаком. Мы не с кого мзду и калым не берем , барымтой не занимаемся . Русские никому не должны в этом мире,так уж получилось , а случайностей нет.И всем долги прощают, по заветам нашего Бога. И с собой никого в тяжелый путь на Гоглофу насильно нести свой крест не зовем .Каждый в этом мире несет свой крест сам, если хочет. Впрочем же все погрязшие в узконационалистических бредовых идеях , неспособны понять трансцендентальность русской идеи .Прочь с дороги! Не мешай ! Крест не лёгок !

  2. 14.12.2021, 15:10
    Гость: А. В.

    Кириллица более удобный алфавит чем латиница для всех языков планеты.
    Особенно же для тюркских! И даже более удобен, чем для славянских.
    ------
    Ч, Ж, Ы, Е, Э. Ш, Щ.

  5. 14.12.2021, 14:59
    Гость: Какахи,

    как и казахстан, придумана большевиками. Как можно уничтожить то, чего не было?

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