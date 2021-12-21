Экс-президента Молдавии Додона заподозрили в хищени госсредств

Экс-президента Молдавии Игоря Додона вызвали в генпрокуратуру на допрос по уголовному делу, связанному с хищением государственных денег. Его ожидают в прокуратуре 27 декабря, где ему будет предъявлено обвинение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Марианну Керпек.

Речь идет о событиях 2008 года, когда Додон был первым вице-премьером и министром экономики. По версии следствия, в то время руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками руководимого им ведомства, Национального агентства по регулированию энергетики и несколькими иностранцами.

Прокуратура полагает, что вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену электричества и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы оценивается примерно в 12 миллионов долларов.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.12.2021, 13:34
    Гость: личный опыт

    зачем цыганам все эти блага цивилизации... они их только портят. Нужно что бы в молдавии были песни, пляски, красивые девушки в монисто, лойко с трубкой, вино рекой, дрессированные медведи... костры с вертелами.
    Нужно, что бы Путин назначил им авторитетного цыганского барона.

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