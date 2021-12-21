Экс-президента Молдавии Додона заподозрили в хищени госсредств
Экс-президента Молдавии Игоря Додона вызвали в генпрокуратуру на допрос по уголовному делу, связанному с хищением государственных денег. Его ожидают в прокуратуре 27 декабря, где ему будет предъявлено обвинение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Марианну Керпек.
Речь идет о событиях 2008 года, когда Додон был первым вице-премьером и министром экономики. По версии следствия, в то время руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками руководимого им ведомства, Национального агентства по регулированию энергетики и несколькими иностранцами.
Прокуратура полагает, что вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену электричества и присваивать разницу. Предварительный ущерб государства от этой схемы оценивается примерно в 12 миллионов долларов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
зачем цыганам все эти блага цивилизации... они их только портят. Нужно что бы в молдавии были песни, пляски, красивые девушки в монисто, лойко с трубкой, вино рекой, дрессированные медведи... костры с вертелами.
Нужно, что бы Путин назначил им авторитетного цыганского барона.