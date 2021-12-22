Власти США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию
Власти США рассмотрят возможность ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию в случае обострения ситуации на Украине, пишут американские СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена.
В частности, в качестве "чрезвычайных мер экспортного контроля" предлагается ограничить России возможности импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей, а также "материалы из многих других секторов".
Администрация Байдена планирует использовать те же инструменты, которые применялись Дональдом Трампом для запрета доступа Huawei к некоторым полупроводникам.
Как отмечает РИА Новости, данные ограничения будут "беспецедентными для России", так как "могут оказать значительное влияние на российских потребителей, производственные операции и занятость".
Американские власти также намерены провести тесные консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии по этому вопросу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Против России опять мурло Адика и иже с ним.
И опять готовы жечь и убивать баб и детей наших.
Поступать надо соответственно.Не проспи,Россия,как в 1941 году,господа совсем ополоумели в своем русофобском раже,я вам из ЕС пишу !
Сейчас , китайское только железо на китаских фабриках , софт весь американско-европейский , как и все технологии. Китайские же оригинальные поделки , это курам на смех , китайским же.
правила ВТО?
Ты еще "правило буравчика" вспомни :)
и уж тем более нелзя вернуьтся назад в прошлое ?
Ты и опомниться не успеешь,как окажешься в землянке с буржуйкой,и без теплого сортира :))
Так скоро с вами уродами и будет.
И как ты думаешь - кто выживет ?
МЫ.пусть и не все.
Нельзя остановить тех прогресс и ход истории принудительно и уж тем более нелзя вернуьтся назад в прошлое . Но если вам так хочется , пожалуйста , отключите интернет ( изобретение клятых омериканцев) выкиньте компьютер , смартфон да и вообще все эти тлетворные свидетельства западной цивилизации. И в перед в землянку жить натуральным хозяйством . Ваше право , Россия свободная страна.