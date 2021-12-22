Власти США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию

09:20 22.12.2021

Власти США рассмотрят возможность ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию в случае обострения ситуации на Украине, пишут американские СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена.

В частности, в качестве "чрезвычайных мер экспортного контроля" предлагается ограничить России возможности импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей, а также "материалы из многих других секторов".

Администрация Байдена планирует использовать те же инструменты, которые применялись Дональдом Трампом для запрета доступа Huawei к некоторым полупроводникам.

Как отмечает РИА Новости, данные ограничения будут "беспецедентными для России", так как "могут оказать значительное влияние на российских потребителей, производственные операции и занятость".

Американские власти также намерены провести тесные консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии по этому вопросу.