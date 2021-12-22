Власти США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию

Власти США рассмотрят возможность ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию в случае обострения ситуации на Украине, пишут американские СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена.

В частности, в качестве "чрезвычайных мер экспортного контроля" предлагается ограничить России возможности импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей, а также "материалы из многих других секторов". 

Администрация Байдена планирует использовать те же инструменты, которые применялись Дональдом Трампом для запрета доступа Huawei к некоторым полупроводникам.

Как отмечает РИА Новости, данные ограничения будут "беспецедентными для России", так как "могут оказать значительное влияние на российских потребителей, производственные операции и занятость".

Американские власти также намерены провести тесные консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии по этому вопросу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.12.2021, 16:10
    Гость: Оллес

    Против России опять мурло Адика и иже с ним.
    И опять готовы жечь и убивать баб и детей наших.
    Поступать надо соответственно.Не проспи,Россия,как в 1941 году,господа совсем ополоумели в своем русофобском раже,я вам из ЕС пишу !

  2. 22.12.2021, 16:09
    Гость: Ага

    Сейчас , китайское только железо на китаских фабриках , софт весь американско-европейский , как и все технологии. Китайские же оригинальные поделки , это курам на смех , китайским же.

  4. 22.12.2021, 16:05
    Гость: Реалло

    и уж тем более нелзя вернуьтся назад в прошлое ?
    Ты и опомниться не успеешь,как окажешься в землянке с буржуйкой,и без теплого сортира :))
    Так скоро с вами уродами и будет.
    И как ты думаешь - кто выживет ?
    МЫ.пусть и не все.

  5. 22.12.2021, 15:34
    Гость: От как

    Нельзя остановить тех прогресс и ход истории принудительно и уж тем более нелзя вернуьтся назад в прошлое . Но если вам так хочется , пожалуйста , отключите интернет ( изобретение клятых омериканцев) выкиньте компьютер , смартфон да и вообще все эти тлетворные свидетельства западной цивилизации. И в перед в землянку жить натуральным хозяйством . Ваше право , Россия свободная страна.

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