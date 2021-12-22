Пакистан испытал крылатую ракету, способную нести ядерный заряд

Вооруженные силы Пакистана провели накануне успешный испытательный пуск крылатой ракеты Babur-1В с дальностью 900 км, которая способна с высокой точностью поражать цели на суше и на море, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление армейской пресс-службы.

Запуск был осуществлен с наземной мобильной пусковой установки.

Ракета Babur-1В способна нести боеголовки ядерного и обычного типов. Предыдущая версия этой ракеты имела дальность 450 км, она находится на вооружении армии Пакистана с 2010 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.12.2021, 16:24
    Гость: И.В.С.

    Крылатая ?Жаль только - крылами медленно машет,устает сильно :)
    У Китая побыстрее будет,все-таки на дровах.

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