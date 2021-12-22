Пакистан испытал крылатую ракету, способную нести ядерный заряд

09:52 22.12.2021

Вооруженные силы Пакистана провели накануне успешный испытательный пуск крылатой ракеты Babur-1В с дальностью 900 км, которая способна с высокой точностью поражать цели на суше и на море, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление армейской пресс-службы.

Запуск был осуществлен с наземной мобильной пусковой установки.

Ракета Babur-1В способна нести боеголовки ядерного и обычного типов. Предыдущая версия этой ракеты имела дальность 450 км, она находится на вооружении армии Пакистана с 2010 года.