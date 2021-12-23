Байден подтвердил свои планы на участие в президентской гонке в 2024 году

Президент США Джо Байден заявил, что планирует принять участие в выборах 2024 года, однако все будет зависеть от состояния его здоровья. О своих планах Байден поведал в интервью телеканалу ABC News.

"Да. Если я буду здоров, как сейчас, (...) я снова буду баллотироваться", - заявил он, добавив, что если Дональд Трамп вновь выдвинет свою кандидатуру на выборах, то шансы на его участие в президентской гонке лишь увеличатся.

Байден вступил в должность президента США в возрасте 78 лет и стал самым старым человеком в истории страны, приведенным к присяге в качестве главы государства.

Белый дом неоднократно заявлял, что Байден намерен баллотироваться снова.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила в ноябре, что президент США намерен выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в 2024 году.

В ноябре личный врач Байдена указал, что президент может в полной мере выполнять обязанности.

"Президент Байден остается здоровым энергичным 78-летним мужчиной, который в состоянии продолжать выполнять президентские обязанности, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего", - цитирует распространенное Белым домом врачебное заключение "Интерфакс".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.12.2021, 16:37
    Гость: Сообщение ЦК КПСС

    ... после тяжелой продолжительной болезни, не приходя в сознание, Константин Устинович Черненко избран по пост Генерального секретаря ЦК КПСС...

  3. 23.12.2021, 12:52
    Гость: Анна

    США и так расколоты на грани гражданской войны. Деятельность Байдена не одобряет 55% американцев.

Все комментарии (10)
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