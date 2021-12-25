Турция пообещала поддержку Украине на фоне противостояния с Россией

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал Украине продолжение сотрудничества в условиях противостояния с Россией, которое, по его словам, достигло «опасного» уровня.

«Турция не станет игнорировать свои принципы и закрывать отношения с Украиной просто потому, что у нас обширные связи с Россией. <...> Мы сделаем то, что требует дух времени и что нужно для нашей безопасности», - приводит слова Чавушоглу Finanz.ru.

Он напомнил, что Турция располагает второй по величине армией в НАТО после США и играет активную роль в миссиях и операциях альянса.

Не признающая аннексию Крыма Турция в настоящий момент готовит к продаже Украине новую партию ударных беспилотников Bayraktar TB2, которые обеспечили успех азербайджанской армии в войне за Карабах, а в октябре этого года были впервые использованы Киевом в боевом режиме в Донбассе.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.12.2021, 01:20
    Гость: Курды - национальность

    без государства на территории Турции, Сирии, Ирака и Ирана и, одновременно, головня боль этих государств. Нуждаются в деньгах и оружии для борьбы за создание независимого Курдистана. Это главные враги эрдогана.

  2. 26.12.2021, 01:11
    Гость: Согласно пророчествам

    Турции суждено исчезнуть,тотально.
    Её земли будут поделены желающими.
    Украина тоже исчезнет,как квазигосударство,земли её вернутся
    В Русь,как и было до 1918.

  3. 26.12.2021, 00:44
    Гость: вопрос

    Какую цель преследует подобная болтовня? Ее полно в интернете. Надо срочно поддержать курдов...Кому малява? Как поддержать? Кто такие курды, где живут и нуждаются ли в поддержке кого-нибудь в РФ?

  4. 26.12.2021, 00:43
    Гость: Пилот

    Лучший друган кремля и президента эмир Эрдоган будет воевать на стороне Украины и НАТО против РФ прелестно, а у кремля все остальные такие же друганы иных не держат.

  5. 26.12.2021, 00:38
    Гость: Прохожий

    Подстрекает Украину. Однако осторожненько. Потому как и по помидорам можно схлопотать...

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