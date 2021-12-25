Турция пообещала поддержку Украине на фоне противостояния с Россией
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал Украине продолжение сотрудничества в условиях противостояния с Россией, которое, по его словам, достигло «опасного» уровня.
«Турция не станет игнорировать свои принципы и закрывать отношения с Украиной просто потому, что у нас обширные связи с Россией. <...> Мы сделаем то, что требует дух времени и что нужно для нашей безопасности», - приводит слова Чавушоглу Finanz.ru.
Он напомнил, что Турция располагает второй по величине армией в НАТО после США и играет активную роль в миссиях и операциях альянса.
Не признающая аннексию Крыма Турция в настоящий момент готовит к продаже Украине новую партию ударных беспилотников Bayraktar TB2, которые обеспечили успех азербайджанской армии в войне за Карабах, а в октябре этого года были впервые использованы Киевом в боевом режиме в Донбассе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
без государства на территории Турции, Сирии, Ирака и Ирана и, одновременно, головня боль этих государств. Нуждаются в деньгах и оружии для борьбы за создание независимого Курдистана. Это главные враги эрдогана.
Турции суждено исчезнуть,тотально.
Её земли будут поделены желающими.
Украина тоже исчезнет,как квазигосударство,земли её вернутся
В Русь,как и было до 1918.
Какую цель преследует подобная болтовня? Ее полно в интернете. Надо срочно поддержать курдов...Кому малява? Как поддержать? Кто такие курды, где живут и нуждаются ли в поддержке кого-нибудь в РФ?
Лучший друган кремля и президента эмир Эрдоган будет воевать на стороне Украины и НАТО против РФ прелестно, а у кремля все остальные такие же друганы иных не держат.
Подстрекает Украину. Однако осторожненько. Потому как и по помидорам можно схлопотать...