Турция пообещала поддержку Украине на фоне противостояния с Россией

22:51 25.12.2021

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал Украине продолжение сотрудничества в условиях противостояния с Россией, которое, по его словам, достигло «опасного» уровня.

«Турция не станет игнорировать свои принципы и закрывать отношения с Украиной просто потому, что у нас обширные связи с Россией. <...> Мы сделаем то, что требует дух времени и что нужно для нашей безопасности», - приводит слова Чавушоглу Finanz.ru.

Он напомнил, что Турция располагает второй по величине армией в НАТО после США и играет активную роль в миссиях и операциях альянса.

Не признающая аннексию Крыма Турция в настоящий момент готовит к продаже Украине новую партию ударных беспилотников Bayraktar TB2, которые обеспечили успех азербайджанской армии в войне за Карабах, а в октябре этого года были впервые использованы Киевом в боевом режиме в Донбассе.

