Израиль атаковал Латакию вблизи российской авиабазы Хмеймим

Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственное телевидение Сирии.

"Сегодня около 3.21 (4.21 мск. — Прим. ред.) израильский враг совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии", — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что на месте произошел пожар, нанесен материальный ущерб в крупном размере.

По данным канала, для отражения атаки военные задействовали сирийские системы ПВО.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.12.2021, 15:52
    Гость: g

    налицо Сговор между кремлевскими и иврейцами.
    одного сбитого самолета москве показалось мало.. за что израил не понес никакого наказания.
    активно организуют еще.

  2. 28.12.2021, 15:18
    Гость: Как же

    Сбили раздолбаи сирийцы, а отвечать должен Израиль? А наврали вам ваши отцы-командиры - одно место свое прикрывали. И не прискакивал к вам Нетаниягу - наши военные показали реальную карту этих событий. Но вашей версией правда никак не сходилась. и ни фига вам не обещали.

  3. 28.12.2021, 15:09
    Гость: Иван Иваныч

    Муть собачья. Дело не в комплексах, а в том, что там дыры в ПВО. И двух полков с-300 едва накрыть периметр столицы хватает. Этим и объясняется неслыханная смелость отважных ж-ов. И тот же хмеймим может быть перегружен массированной атакой, на которую просто не хватит возможностей. Грубо говоря, защита хмеймима может отразить 150 целей одновременно, а атакуют 300. ПВО это комплексная и многоярусная система. И если она будет плотная как в России, то евреи и глаз косить побояться в сторону Сирии. И пари держу: если наши собьют их самолёт, ответа Израиля не будет. Все упирается в политическую волю. Слишком много криптоизраильцев у нас во власти.

  4. 28.12.2021, 14:57
    Гость: Иван Иваныч

    Ж..... обурели от безнаказанности. Они нам ещё за ил-20 не ответили. А все из-за того, что прискакал нетаньяху в Москву и пообещал с три короба. Как видим, наврал.

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