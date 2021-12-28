Израиль атаковал Латакию вблизи российской авиабазы Хмеймим
Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственное телевидение Сирии.
"Сегодня около 3.21 (4.21 мск. — Прим. ред.) израильский враг совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии", — говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что на месте произошел пожар, нанесен материальный ущерб в крупном размере.
По данным канала, для отражения атаки военные задействовали сирийские системы ПВО.
Комментарии читателей Оставить комментарий
налицо Сговор между кремлевскими и иврейцами.
одного сбитого самолета москве показалось мало.. за что израил не понес никакого наказания.
активно организуют еще.
Сбили раздолбаи сирийцы, а отвечать должен Израиль? А наврали вам ваши отцы-командиры - одно место свое прикрывали. И не прискакивал к вам Нетаниягу - наши военные показали реальную карту этих событий. Но вашей версией правда никак не сходилась. и ни фига вам не обещали.
Муть собачья. Дело не в комплексах, а в том, что там дыры в ПВО. И двух полков с-300 едва накрыть периметр столицы хватает. Этим и объясняется неслыханная смелость отважных ж-ов. И тот же хмеймим может быть перегружен массированной атакой, на которую просто не хватит возможностей. Грубо говоря, защита хмеймима может отразить 150 целей одновременно, а атакуют 300. ПВО это комплексная и многоярусная система. И если она будет плотная как в России, то евреи и глаз косить побояться в сторону Сирии. И пари держу: если наши собьют их самолёт, ответа Израиля не будет. Все упирается в политическую волю. Слишком много криптоизраильцев у нас во власти.
Ж..... обурели от безнаказанности. Они нам ещё за ил-20 не ответили. А все из-за того, что прискакал нетаньяху в Москву и пообещал с три короба. Как видим, наврал.
Израиль становится опасным для мира явлением, как и Окраина.