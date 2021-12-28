Израиль атаковал Латакию вблизи российской авиабазы Хмеймим

08:20 28.12.2021

Израиль атаковал Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственное телевидение Сирии.

"Сегодня около 3.21 (4.21 мск. — Прим. ред.) израильский враг совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии", — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что на месте произошел пожар, нанесен материальный ущерб в крупном размере.

По данным канала, для отражения атаки военные задействовали сирийские системы ПВО.