Токаев возглавил Совбез Казахстана вместо Назарбаева

20:14 5.01.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу по случаю протестов в стране. Он заявил, что будет находиться в республике при любых обстоятельства, а также берет на себя должность председателя Совета безопасности страны. Этот пост с 1991 года бессменно занимал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Токаев также пообещал жесткий ответ на протесты.

Токаев заявил, что действия протестующих свидетельствуют «о тщательно продуманном плане действий заговорщиков» и обвинил тех в финансовой мотивированности, пишет «Коммерсант». «Поэтому как глава государства и с сегодняшнего дня председателя Совета безопасности намерен действовать максимально жестко»,— сказал он во время обращения, транслировавшегося по местному ТВ.

«Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность быть вместе с народом»,— сказал господин Токаев. Он сказал, что позднее выступит с «новыми предложениями по политической трансформации Казахстана».

По словам казахстанского президента, среди силовиков в Алматы «есть убитые и раненые». Ранее об убитых не сообщалось. По последним официальным данным, в ходе протестов в одном лишь Алматы было ранено свыше 500 человек. МВД страны до возобновления протестов 5 января сообщал о более 200 задержанных.