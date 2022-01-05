Токаев возглавил Совбез Казахстана вместо Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу по случаю протестов в стране. Он заявил, что будет находиться в республике при любых обстоятельства, а также берет на себя должность председателя Совета безопасности страны. Этот пост с 1991 года бессменно занимал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Токаев также пообещал жесткий ответ на протесты.

Токаев заявил, что действия протестующих свидетельствуют «о тщательно продуманном плане действий заговорщиков» и обвинил тех в финансовой мотивированности, пишет «Коммерсант». «Поэтому как глава государства и с сегодняшнего дня председателя Совета безопасности намерен действовать максимально жестко»,— сказал он во время обращения, транслировавшегося по местному ТВ.

«Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность быть вместе с народом»,— сказал господин Токаев. Он сказал, что позднее выступит с «новыми предложениями по политической трансформации Казахстана».

По словам казахстанского президента, среди силовиков в Алматы «есть убитые и раненые». Ранее об убитых не сообщалось. По последним официальным данным, в ходе протестов в одном лишь Алматы было ранено свыше 500 человек. МВД страны до возобновления протестов 5 января сообщал о более 200 задержанных.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.01.2022, 22:10
    Гость: Да

    Токаев несколько превысил свои полномочия. Назарбаев был назначен руководить Совбезом пожизненно.

    Но в данном конкретном случае, это, возможно, оправдано. Неплохо бы подтверждение самого Назарбаева. :)

    Тогда будет "договорняк". :)

  2. 05.01.2022, 22:07
    Гость: сеня

    Щас читал, он уже и помощи запросил.. чтоб наши ребята спасали казахских буржуинов..

  3. 05.01.2022, 22:04
    Гость: Алмаз

    По крайней мере, диктатура и узурпация власти, в лице Назарбаева, который 30 лет, издевался, и который расстреливал мирных жителей, больше не существует!!!

  4. 05.01.2022, 21:55
    Гость: вадим иванович

    надо валить всё на пиндосов это всё их козни а свои воры все патриоты и ангелы во плоти у нас это прокатывает которое десятилетие значит и у казахов проканает можете не благодарить за подсказку аминь

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Аристократия нищеты, или Нищета аристократии
Путин-Байден
Путин и Байден обменялись серьезными предупреждениями
Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видеотрансляции
Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Хозяином самого дорогого особняка в Лондоне назван российский экс-сенатор
Избранное
Дельфин показал театр одного актера на акустике
О важности и пользе витаминов
Разложение «Будем жить» (компакт-кассета)
QuetzalQoatl «Mictlan»
Диетолог одобрил: сало, чеснок и баранки – военнослужащим!
Достопримечательности Таллина: что нужно знать
«Горшенев», 18 декабря, «ГлавКлуб»
Подбор ткани для создания уюта в интерьере. Советы
Фильм «Девятаев»: используя имя героя, нас заставляют «понять и простить» нацистских пособников?
Как быстро найти сотрудника в компанию
Торф: коротко о главном