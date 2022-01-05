Токаев возглавил Совбез Казахстана вместо Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу по случаю протестов в стране. Он заявил, что будет находиться в республике при любых обстоятельства, а также берет на себя должность председателя Совета безопасности страны. Этот пост с 1991 года бессменно занимал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Токаев также пообещал жесткий ответ на протесты.
Токаев заявил, что действия протестующих свидетельствуют «о тщательно продуманном плане действий заговорщиков» и обвинил тех в финансовой мотивированности, пишет «Коммерсант». «Поэтому как глава государства и с сегодняшнего дня председателя Совета безопасности намерен действовать максимально жестко»,— сказал он во время обращения, транслировавшегося по местному ТВ.
«Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность быть вместе с народом»,— сказал господин Токаев. Он сказал, что позднее выступит с «новыми предложениями по политической трансформации Казахстана».
По словам казахстанского президента, среди силовиков в Алматы «есть убитые и раненые». Ранее об убитых не сообщалось. По последним официальным данным, в ходе протестов в одном лишь Алматы было ранено свыше 500 человек. МВД страны до возобновления протестов 5 января сообщал о более 200 задержанных.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Токаев несколько превысил свои полномочия. Назарбаев был назначен руководить Совбезом пожизненно.
Но в данном конкретном случае, это, возможно, оправдано. Неплохо бы подтверждение самого Назарбаева. :)
Тогда будет "договорняк". :)
Щас читал, он уже и помощи запросил.. чтоб наши ребята спасали казахских буржуинов..
По крайней мере, диктатура и узурпация власти, в лице Назарбаева, который 30 лет, издевался, и который расстреливал мирных жителей, больше не существует!!!
надо валить всё на пиндосов это всё их козни а свои воры все патриоты и ангелы во плоти у нас это прокатывает которое десятилетие значит и у казахов проканает можете не благодарить за подсказку аминь
За или на жандармерию?