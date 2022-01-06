Лукашенко призвал протестующих в Казахстане «договориться» с властями

16:07 6.01.2022

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к протестующим в Казахстане, призвав их к переговорам с властями.

"Я просто хочу обратиться от белорусов к этим, их бандитами кто-то называет, разные там люди, к этим протестующим. Я бы просто им сказал: ну, пошумели, покричали - хватит. Надо договариваться, пока далеко не зашли", - приводит его слова "Интерфакс".

"С этим президентом - Токаевым - можно договориться. Это нормальный человек, дипломат, с которым можно договориться. Очень умный, образованный человек", - отметил Лукашенко.

"Они должны понимать - казахстанцы, что это их страна и другой страны у них не будет. Перевернуть страну - дорого потом будет ее восстанавливать. Там противоречия между кланами, группами - дай бог какие. Еще надо будет договориться", - заявил белорусский президент.