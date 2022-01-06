Лукашенко призвал протестующих в Казахстане «договориться» с властями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к протестующим в Казахстане, призвав их к переговорам с властями.

"Я просто хочу обратиться от белорусов к этим, их бандитами кто-то называет, разные там люди, к этим протестующим. Я бы просто им сказал: ну, пошумели, покричали - хватит. Надо договариваться, пока далеко не зашли", - приводит его слова "Интерфакс"

"С этим президентом - Токаевым - можно договориться. Это нормальный человек, дипломат, с которым можно договориться. Очень умный, образованный человек", - отметил Лукашенко.

"Они должны понимать - казахстанцы, что это их страна и другой страны у них не будет. Перевернуть страну - дорого потом будет ее восстанавливать. Там противоречия между кланами, группами - дай бог какие. Еще надо будет договориться", - заявил белорусский президент.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.01.2022, 23:41
    Гость: Остап

    Все претензии- в Израиль, Грузию и Украину. Как только русский стал руководителем СССР- не стало ни КПСС, ни СССР.

  3. 06.01.2022, 23:01
    Гость: переговоры с большевиками смерти подобны

    14 июля 1924 в пос.Аян на побережье Охотского моря состоялся Всетунгусский съезд.Была провозглашена независимая от СССР Тунгусская народная республика и поднят её бело-зелено-черный флаг
    Не сумев подавить тунгусов силой,большевики пошли на переговоры о перемирии,пообещав тунгусам полную амнистию,обеспечения нац.возрождения и воссоединение с Якутским АССР..А когда ополченцы сложили оружие,путем репрессий жестоко расправились с восставшими оленеводами и охотниками.
    Судьба большинства "амнистированных" сов властью тунгусов оказалась трагической.Усилиями войск ГПУ и кораблей сов ВМФ Тунгусская республика была ликвидирована.
    В конце марта в Якутию прибыла спец судебная комиссия ЦК ВКП(Б)под руководством Полуяна.Были расстреляны 128чел,130 получили различные тюремные сроки,из них часть не была связана с восстанием.Среди репрессированных были видные представители интеллигенции,многие из которых ничего не знали о восстании.
    Уже через два года,когда власть большевиков на Дальнем востоке достаточно окрепла,в Охотском крае начались массовые репрессии против участников восстания.Сотни людей были расстреляны и отправлены в лагеря,а про Тунгусскую народную республику рос историки стараются не вспоминать.Ведь,как известно,любые съезды и референдумы Москва признает только на вход,и только под дулами оружия.А на выход и добровольно-это уже экстремизм, антигосударственная деятельность и попытка отторжения "исконно русских" земелЬ

  4. 06.01.2022, 22:57
    Гость: Алмаз

    Пока не выведете российские войска с территории Казахстана,гарантий что не будут резать русских, никто не даст.

  5. 06.01.2022, 22:09
    Гость: иван

    что то таких грозных не было когда в Чечне русских убивали насиловали отбирали бома и квартиры а сейчас появились такие дауны козлы вас испугались казахи и разбежалиь а Лукашенко он и есть такой же преступник ищет где выгоднее Беларусь продать

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