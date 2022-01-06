Россия отправила в Казахстан подразделения ВДВ

Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан, пишет РБК со ссылкой на заявление организации.

От России в контингент вошли подразделения воздушно-десантных войск. Сейчас самолеты военно-транспортной авиации ВКС страны перебрасывают в Казахстан российскую часть миротворческого контингента.

«Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», — говорится в сообщении ОДКБ. Воинский контингент организации должен будет охранять военные и государственные объекты в Казахстане.

В состав миротворцев в Казахстане кроме России вошли также военные Белоруссии, Армении, Таджикистана, Киргизии.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал «уместной и своевременной» просьбу о помощи к партнерам по ОДКБ, объяснив это тем, что за беспорядками, нападениями на административные здания и захватом оружия стоят подготовленные за рубежом «террористические банды».

В новость было добавлено видео в 13:20 мск

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 06.01.2022, 15:37
    Гость: Да

    Из радиосводок.

    Та-ак. Ситуация немного проясняется. Протестунов можно делить на две группы. Первая, действительно, обыватели. В основном. Эти возмутились подъёмом цен, в том числе неожиданным на газ.

    Эти протестовали примерно два дня, а сейчас сами испугались новых протестуров, сначала криминалитет прибавился, просто грабители магазинов, а потом неизвестных, привезённых непонятно кем и откуда.. Эти более жёсткие, но точно, не местные.

    Эти неизвестные сейчас и доминируют.

    В частности, они перекрывают дороги, например, выезды из Алма-Аты.

    Сейчас они поджигают покрышки на выездах.

    ---
    Покрышки, это знакомо... Как и подвоз за чей-то счёт из глубинки...

    (В Киеве тоже за спинами онижедетей возникли бандеровские боевики с заострёнными палками, чтобы тыкать в глаза полиции.. )

  3. 06.01.2022, 15:37
    Гость: Иван Иваныч

    Так себе провокаторишко из тебя. Нет никакого притязания России на казахские земли, в отличие от шведов и французов на русские. По поводу Армении: Армения отвергла предложения России по военной помощи в частности ПВО, что могло привести к байрактаропаду. И сама не помогла и не признала Нагорный Карабах, предпочтя утопить его в крови, из-за того что карабахский клан был его соперником по выборам. И если бы Россия не надавила на Азербайджан и Армению по вводу миротворцев, дело Шушой бы не ограничилось, и вырезали бы весь НК.

  4. 06.01.2022, 15:35
    Гость: Добавил к Иванычу и "кончать с многовекторностью" от себя

    А остальное что тут не так, если это суть проблемы, которую ты тоже заметил как и в высказываниях у Маргаритки?
    Так она права! Я это поддерживаю!
    --
    Александр из Берлина

  5. 06.01.2022, 15:35
    Гость: Ссссс!!!!!!!!Му

    В Донбассе русских убивают?
    В РФ русских истребляют?
    Для евреев не важно место проживания, им достаточно факта принадлежности к русским.

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