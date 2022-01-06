Россия отправила в Казахстан подразделения ВДВ

11:02 6.01.2022

Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан, пишет РБК со ссылкой на заявление организации.

От России в контингент вошли подразделения воздушно-десантных войск. Сейчас самолеты военно-транспортной авиации ВКС страны перебрасывают в Казахстан российскую часть миротворческого контингента.

«Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», — говорится в сообщении ОДКБ. Воинский контингент организации должен будет охранять военные и государственные объекты в Казахстане.

В состав миротворцев в Казахстане кроме России вошли также военные Белоруссии, Армении, Таджикистана, Киргизии.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал «уместной и своевременной» просьбу о помощи к партнерам по ОДКБ, объяснив это тем, что за беспорядками, нападениями на административные здания и захватом оружия стоят подготовленные за рубежом «террористические банды».

В новость было добавлено видео в 13:20 мск