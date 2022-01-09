США просят Казахстан дать объяснения по поводу обращения за помощью к ОДКБ
США просят у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки в стране, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
"У нас есть реальные вопросы о том, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу. Но, что сейчас наиболее важно - это то, чтобы все сейчас решалось мирным путем и при уважении прав тех, кто желает, чтобы их голоса были услышаны", - приводит его слова РИА Новости.
Блинкен также осудил приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение по тем, кто не сложит оружие. "Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то я осуждаю эту политику", - подчеркнул глава американской дипломатии.
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Не удивлюсь, если Казахстан начнет реально оправдываться в ответ. Бабло-то все там, на Западе. И дети тоже, и любовницы... У них с этим еще хуже, чем в России, и штаты это знают, потому так по-хамски и спрашивают.
Коррупция это неотемлемая часть рыночной экономики. Захотели рынка, получите коррупцию. Общественный строй так устроен, хочешь ехать - нюхай навоз из под хвоста лошади. Хочешь быстрее - нюхай бензин и выхлопные газы. Не хочешь - купи велосипед.
Народные выступления с оружием которым можно вооружить дивизию полного состава и погромами с грабежами ?
Что тут объяснять? Спланированный США переворот по образу украинского майдана провалился. Не нужно повторяться, это ощибка, как сказал бы усатый. Путин в данном вопросе поставил мат в одни сутки.
Это не ваше дело. И чем он короче тем яснее.