Часть Великой Китайской стены обрушилась из-за землетрясения

Эту подделку для туристов стоили в 1960-е годы при Мао из некачественных кирпичей и песочной забутовки. Ее из-за этого все время латают - то там осыпется или размыв из-за дождя, то там трещина и обвал. Если, кто верит, что этому явному новоделу сотни лет - с головой не дружит. Всю "древнюю" китайскую историю и создали в 19-20 веках в рамках общемирового исторического обмана. А вот оригинальная стена, которою строили от китайцев в 17 веке частично сохранилось в виде невысоких, поросших травой холмиков, но к ним иностранных туристов и близко не подпускают.