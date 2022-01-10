Часть Великой Китайской стены обрушилась из-за землетрясения

Около двух метров Великой Китайской стены обрушились в результате землетрясения в провинции Цинхай, пишет газета Global Times.

По данным издания, землетрясение магнитудой 6,9 в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу произошло в субботу. В результате обрушения девять человек получили травмы и были госпитализированы.

Власти осмотрели разрушенный участок культурной достопримечательности, установили на месте разрушения опоры и начали ремонтно-восстановительные работы. 

Рухнувший участок Великой Китайской стены относится ко времени существования Империи Мин (1368-1644 гг.).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.01.2022, 13:57
    Гость: Ха ха

    Эту подделку для туристов стоили в 1960-е годы при Мао из некачественных кирпичей и песочной забутовки. Ее из-за этого все время латают - то там осыпется или размыв из-за дождя, то там трещина и обвал. Если, кто верит, что этому явному новоделу сотни лет - с головой не дружит. Всю "древнюю" китайскую историю и создали в 19-20 веках в рамках общемирового исторического обмана. А вот оригинальная стена, которою строили от китайцев в 17 веке частично сохранилось в виде невысоких, поросших травой холмиков, но к ним иностранных туристов и близко не подпускают.

  4. 10.01.2022, 13:11
    Гость: Так-так

    Дурной знак. Прежде всего для России. Но и для Китая тоже, как ни странно, хотя сами китайцы наверняка считают иначе.

  5. 10.01.2022, 13:05
    Гость: Александр

    Эту стену построили хунвейбины прошлого века из современного им кмрпича и цемента. Подлинная "великая" стена проходит севернее, она почти вся разрушилась от времени. И она - глинобитная.

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