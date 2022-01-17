New York Times заявила о возможности размещения ракет РФ у берегов США
Россия рассматривает возможность развертывания новых ядерных вооружений, в том числе вблизи США. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на свои источники.
Как пишет издание, в ходе переговоров по гарантиям безопасности в Женеве российская сторона намекала на то, что Москва готова разместить некие системы вооружений в неуказанных местах в качестве ответного шага в случае, если НАТО не пойдет на уступки.
«В Женеве российские дипломаты настаивали на том, что планов вторжения в Украину не было. Но были намеки на другие шаги. В одном малоизвестном замечании высокопоставленный российский дипломат заявил, что Москва готова разместить неуказанные системы вооружений в неуказанных местах», — подчеркивает газета.
Американская газета связала это якобы прозвучавшее на переговорах заявление с прошлогодними словами президента РФ Владимира Путина о том, что Россия разрабатывает новую гиперзвуковую ракету морского базирования, подлетное время которой «до тех, кто отдает приказы», будет составлять пять минут. В случае размещения этих ракет мир столкнется с возможностью повторения Карибского кризиса 1962 года.
Ранее, 10 января, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что на фоне прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Вашингтон открыт для обсуждения вопросов размещения ракет в Европе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Калибры" с ядерной боевой частью вполне могут находиться в Атлантике или в Тихом океане. Прямо там, где это нужно. И подлетное время будет минимальным. А разве сейчас не на боевом дежурстве АПЛ Северного и Тихоокеанского флотов?
Штурман, все высшие чиновники, до единого, имеют личные интересы в Америке и во всех странах НАТО. Они сдадут Россию с потрохами, как только сильно припечет. Они и сейчас не работают, да и не умеют работать. Какой из табуреточника, или журналиста специалист? А такие специалисты поставлены на должности руководителей авиапрома, космоса, и так везде.
Они не могут мобилизовать экономику в России даже в мирное время при благоприятных условиях, а что будет в условиях время войны, можете представить? Посчитайте, сколько лет мобилизуем экономику, чтобы "встать с колен", реально все больше проседаем в зависимость от экономик других стран, в развитии которых активно участвует сама РФ. Для развития западных экономик РФ поставляет сырье за зеленые бумажки, которые оседают в банках же для финансирования развития их экономик. Самая большая беда, что Россию загнали в яму продуктовой зависимости. Кроме того, недавно прочитал, что в армию за весь 2021 год поступил, представьте себе, только один истребитель нового поколения, которым уже несколько лет хвастались, по плану их должно быть четыре, хотя это тоже крохи. Какая война?
Если крысу загнать в угол, она может решиться на что угодно.
смеши народ.
системы вооружений в неуказанных местах". Смешно.