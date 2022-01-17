New York Times заявила о возможности размещения ракет РФ у берегов США

09:40 17.01.2022

Россия рассматривает возможность развертывания новых ядерных вооружений, в том числе вблизи США. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на свои источники.

Как пишет издание, в ходе переговоров по гарантиям безопасности в Женеве российская сторона намекала на то, что Москва готова разместить некие системы вооружений в неуказанных местах в качестве ответного шага в случае, если НАТО не пойдет на уступки.

«В Женеве российские дипломаты настаивали на том, что планов вторжения в Украину не было. Но были намеки на другие шаги. В одном малоизвестном замечании высокопоставленный российский дипломат заявил, что Москва готова разместить неуказанные системы вооружений в неуказанных местах», — подчеркивает газета.

Американская газета связала это якобы прозвучавшее на переговорах заявление с прошлогодними словами президента РФ Владимира Путина о том, что Россия разрабатывает новую гиперзвуковую ракету морского базирования, подлетное время которой «до тех, кто отдает приказы», будет составлять пять минут. В случае размещения этих ракет мир столкнется с возможностью повторения Карибского кризиса 1962 года.

Ранее, 10 января, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что на фоне прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Вашингтон открыт для обсуждения вопросов размещения ракет в Европе.