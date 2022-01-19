Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для урегулирования проблем

© KM.RU, Пресс-служба Кремля

Турция готова предоставить площадку для переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

"Президент Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем и разногласий между ними. Турция готова сыграть любую роль, <...> чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной", — приводит его слова РИА Новости.

Помимо этого, Калын рассказал, что президент Турции намерен посетить Украину в ближайшие недели.

"В то же время мы будем в тесном контакте с Россией, чтобы избежать любых военных действий, которые будут иметь серьезные последствия", — добавил представитель Эрдогана.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 19.01.2022, 15:25
    Гость: a

    В Турцию с Зеленским? Фу, как пошло. В эту недоевропу пусть несмышленыши едут, на аварии с автобусами, паленый алкоголь и приставучих усатых аборигенов.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
Александр Фомин, Александр Грушко и Йенс Столтенберг
Чем отличается НАТО от третьего рейха, и какие выводы можно сделать из переговоров между Россией и Западом?
Лавров: нашему терпению пришел конец, мы долго запрягали - нам пора ехать
Армия
«Бандиты против армейцев: российскую армию потрясло очередное резонансное происшествие»
О «бункерном» сознании в свете новых предсказаний клана Ротшильдов на 2022 год
Избранное
Знакомство с армейской жизнью: в регионах продолжаются Дни призывника
Ковид-годовщина: пора ответить на многочисленные вопросы
«Запись в реестре: к чему приведет "выдача" цифровых паспортов»
«Услуги пьяному господину»: за чей счет возродят вытрезвители
«Свобода слова одного всегда ограничена правом защищать свою честь и достоинство другого»
7 советов для веселой уборки с детьми
Волков бояться — на митинги не ходить: какие фобии нас одолевают
Когда за страну обидно. Понимание кризиса власти в России
Гарик Сукачев доказал свою любовь к русским народным песням
Содержание и уход за морскими свинками
«К сожалению, одна из бед России – это плата жизнями своих лучших сынов за очередного "братушку"»