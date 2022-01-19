Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для урегулирования проблем
Турция готова предоставить площадку для переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
"Президент Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем и разногласий между ними. Турция готова сыграть любую роль, <...> чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной", — приводит его слова РИА Новости.
Помимо этого, Калын рассказал, что президент Турции намерен посетить Украину в ближайшие недели.
"В то же время мы будем в тесном контакте с Россией, чтобы избежать любых военных действий, которые будут иметь серьезные последствия", — добавил представитель Эрдогана.
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При отказе будут считать невменяемым.
Бункерный елбасос не рискнет выползти так далеко.
В Турцию с Зеленским? Фу, как пошло. В эту недоевропу пусть несмышленыши едут, на аварии с автобусами, паленый алкоголь и приставучих усатых аборигенов.
помогли, пора дальше помогать.
очередной нож в спину готовит.