Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для урегулирования проблем

13:50 19.01.2022

Турция готова предоставить площадку для переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

"Президент Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем и разногласий между ними. Турция готова сыграть любую роль, <...> чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной", — приводит его слова РИА Новости.

Помимо этого, Калын рассказал, что президент Турции намерен посетить Украину в ближайшие недели.

"В то же время мы будем в тесном контакте с Россией, чтобы избежать любых военных действий, которые будут иметь серьезные последствия", — добавил представитель Эрдогана.