США обвинили четырех белоруссов в «воздушном пиратстве»
Судебные власти Соединенных Штатов выдвинули обвинения в отношении четырех граждан Белоруссии в связи с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в 2021 году, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Минюст США.
"Белорусские официальные лица сфабриковали данные об угрозе, чтобы вынудить самолет изменить маршрут и вместо Вильнюса приземлиться в Минске. Целью перенаправления самолета в Минск был арест белорусского журналиста и политического активиста", - говорится в заявлении ведомства.
Таким образом, обвинения в "воздушном пиратстве" предъявлены главе "Белаэронавигации" Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу и двум сотрудникам спецслужб Белоруссии. Отмечается, что все четверо находятся на белорусской территории.
Ранее в январе Международная организация гражданской авиации (ИКАО) пришла к выводу, что сообщение о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair, которое вынудило экипаж совершить посадку в Минске в мае прошлого года, было заведомо ложным. При этом организация не смогла обвинить "какое-либо лицо или государство в совершении этого акта незаконного вмешательства".
Комментарии читателей Оставить комментарий
бред.
нет Никакой Разницы.
есть только две категории воздушных судов - гражданские и военные.
это обычное для сша жонглирование словами, для прикрытия своего произвола.
Очень интересно, а при чём тут амеры?
Ryanair ирландская авиакомпания, она вне юрисдикции США и это другая страна, граждан США на самолёте не было, Беларусь тоже другая страна, тот кого сняли с самолёт- гражданин самой Белоруссии, самолёт находился над Белоруссией а не над Ирландией или США.
При чём тут судебные власти США? У нас что, юридически судебное право США распространятся на Европу и весь мир?
Что власти Белоруссии вдруг нарушили по законам США? Похоже, что амеры уже пытается весь мир заставить "соблюдать" законы США.
Самолет президента Боливии это частный самолет президента Боливии. В данном случае был принудительно посажен пассажирский самолет. В первом случае предьявить что то США может только сам президент Боливии , в данном случае предьявить Белоруссии может любой из пассажиров или их родственников. Разницу усек ?
А я предьявляю вам: "Миллиард , растреллянных лично Сталиным!".
Обвинили ,попробуй не выполни указания "луки",когда его костоломы на КДП аэропорта ,рядом с диспетчерами и со стволами!