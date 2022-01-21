США обвинили четырех белоруссов в «воздушном пиратстве»

Судебные власти Соединенных Штатов выдвинули обвинения в отношении четырех граждан Белоруссии в связи с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в 2021 году, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Минюст США.

"Белорусские официальные лица сфабриковали данные об угрозе, чтобы вынудить самолет изменить маршрут и вместо Вильнюса приземлиться в Минске. Целью перенаправления самолета в Минск был арест белорусского журналиста и политического активиста", - говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, обвинения в "воздушном пиратстве" предъявлены главе "Белаэронавигации" Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу и двум сотрудникам спецслужб Белоруссии. Отмечается, что все четверо находятся на белорусской территории.

Ранее в январе Международная организация гражданской авиации (ИКАО) пришла к выводу, что сообщение о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair, которое вынудило экипаж совершить посадку в Минске в мае прошлого года, было заведомо ложным. При этом организация не смогла обвинить "какое-либо лицо или государство в совершении этого акта незаконного вмешательства".

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.01.2022, 14:47
    Гость: d

    бред.
    нет Никакой Разницы.
    есть только две категории воздушных судов - гражданские и военные.
    это обычное для сша жонглирование словами, для прикрытия своего произвола.

  2. 21.01.2022, 14:25
    Гость: ABCD

    Очень интересно, а при чём тут амеры?
    Ryanair ирландская авиакомпания, она вне юрисдикции США и это другая страна, граждан США на самолёте не было, Беларусь тоже другая страна, тот кого сняли с самолёт- гражданин самой Белоруссии, самолёт находился над Белоруссией а не над Ирландией или США.
    При чём тут судебные власти США? У нас что, юридически судебное право США распространятся на Европу и весь мир?
    Что власти Белоруссии вдруг нарушили по законам США? Похоже, что амеры уже пытается весь мир заставить "соблюдать" законы США.

  3. 21.01.2022, 12:07
    Гость: не путай свою шерсть с государственной

    Самолет президента Боливии это частный самолет президента Боливии. В данном случае был принудительно посажен пассажирский самолет. В первом случае предьявить что то США может только сам президент Боливии , в данном случае предьявить Белоруссии может любой из пассажиров или их родственников. Разницу усек ?

  5. 21.01.2022, 11:42
    Гость: гнус

    Обвинили ,попробуй не выполни указания "луки",когда его костоломы на КДП аэропорта ,рядом с диспетчерами и со стволами!

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Александр Фомин, Александр Грушко и Йенс Столтенберг
Чем отличается НАТО от третьего рейха, и какие выводы можно сделать из переговоров между Россией и Западом?
Лавров: нашему терпению пришел конец, мы долго запрягали - нам пора ехать
Александр Дугин: «НАТО 30 лет на нас давит, но сейчас Россия созрела до того, чт
«НАТО 30 лет на нас давит, но сейчас Россия созрела до того, чтобы опротестовать это по-настоящему»
Позорные решения привели к бегству из России
«По степени ущерба "умная" эмиграция стоит в одном ряду с демографией и преждевременной смертностью»
Избранное
«У него не было реальных сторонников в российском обществе, но у него были хозяева и в российской элите, и в структурах Запада. И его оберегали, пока не пришло время готовиться к выборам»
Большой Театр - главный театр России
«Без восстановления справедливости в распределении национального богатства Россию ждет деморализация и деградация»
«Странная война» – первый шаг глобальной многоходовки
«Безлюдная демократия» Суркова ведет к тому, чтоб от людей ничего не зависело
«Можно представить, каким страшным моральным поражением для России стал бы военный провал в Южной Осетии»
«Сегодняшний "крестовый поход" группы священства против советского прошлого, против Красной России – это откровенная помощь врагам»
Масштабные хищения с помощью судей и разгром ИТ-холдинга «Эр-Стайл» рейдерами. Заявление Вячеслава Рудникова
«В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы "национальность". Но какая же все-таки графа нужна? Национальность, народ или идентичность?»
Власти России запланировали новое «урезание» пенсионеров
Преимущества и недостатки блоков из арболита по мнению экспертов и владельцев домов