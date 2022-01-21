США обвинили четырех белоруссов в «воздушном пиратстве»

08:20 21.01.2022

Судебные власти Соединенных Штатов выдвинули обвинения в отношении четырех граждан Белоруссии в связи с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в 2021 году, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Минюст США.

"Белорусские официальные лица сфабриковали данные об угрозе, чтобы вынудить самолет изменить маршрут и вместо Вильнюса приземлиться в Минске. Целью перенаправления самолета в Минск был арест белорусского журналиста и политического активиста", - говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, обвинения в "воздушном пиратстве" предъявлены главе "Белаэронавигации" Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу и двум сотрудникам спецслужб Белоруссии. Отмечается, что все четверо находятся на белорусской территории.

Ранее в январе Международная организация гражданской авиации (ИКАО) пришла к выводу, что сообщение о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair, которое вынудило экипаж совершить посадку в Минске в мае прошлого года, было заведомо ложным. При этом организация не смогла обвинить "какое-либо лицо или государство в совершении этого акта незаконного вмешательства".