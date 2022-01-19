Cообщение о бомбе в самолете Ryanair, севшем в Минске, названо ложным

10:20 19.01.2022

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) пришла к выводу, что сообщение о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair, которое вынудило экипаж совершить посадку в Минске в мае прошлого года, было ложным, пишет "Интерфакс"

В докладе ИКАО по результатам расследования инцидента говорится, что "угроза взрыва была заведомо ложной", что подтверждается обысками самолета перед его вылетом из начальной точки маршрута в Афинах, в Минске после вынужденной посадки, а также по прибытии в конечный пункт в Вильнюсе.

ИКАО подчеркнула, что не может обвинить "какое-либо лицо или государство в совершении этого акта незаконного вмешательства".

При этом отмечается, что в докладе ИКАО фактов принуждения к посадке со стороны белорусского истребителя не приведено. В то же время, в ходе расследования был выявлен ряд несоответствий, которые ставят под сомнение официальную версию Белоруссии.

ИКАО сообщила, что ее руководящий совет соберется 31 января, чтобы принять решение о дальнейших действиях организации, основываясь на положениях доклада. Совет также рассмотрит жалобу Белоруссии о том, что ограничения и санкции, введенные в отношении нее после инцидента, были незаконными.

23 мая 2021 года летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair со 126 пассажирами на борту был принужден к посадке в Минске. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Были задержаны летевшие этим рейсом один из создателей телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Несколько стран, включая США, Канаду, Великобританию и Евросоюза, в связи с этим инцидентом ввели санкции против Белоруссии.