Президент Армении подал в отставку из-за отсутствия «инструментов влияния»

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение на сайте главы Армении.

Свое решение 69-летний политик назвал не эмоциональным, а исходящим из определенной логики. Оно было принято в связи с тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику. По его словам, сейчас Армения представляет собой президентскую республику по форме, но не по содержанию.

Армен Саркисян занимал пост главы государства c 2018 года. Его кандидатуру предложил лидер Республиканской партии, тогдашний президент Серж Саргсян.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.01.2022, 06:36
    Гость: Шило

    Народ.Родина.Вождь! - по моему, личнрму мнению, это единственная правильная форма управления государством.
    Любое разделение власти: Премьером, партиями, СМИ и др ощественными организациями, ведет к развалу страны.

  3. 24.01.2022, 05:55
    Гость: Штурман

    Есть две формы буржуазной диктатуры. Парламентская когда во главе диктатуры стоит премьер-министр избранный депутатами и президентская где глава диктатуры президент избранный прямым голосованием. При этом в первом случае для усиления обмана населения буржуазной демократией вводят вторую должность президента-презика выполняющие протокольные функции,то есть безвластного секретаря ставящего печать на решения реальной власти. Многим презикам это нравится так как большая зарплата,известность,льготы и прочие бонусы свадебного генерала. Вот отчего нужно исходить когда хочешь узнать почему презик Армении после 4-х лет пустозвонства ушел в отставку. Просто сработало тщеславие когда в Армении стали забывать что у страны есть президент и старику стало обидно и захотелось перемен. Но в его возрасте перемены всегда ведут к плохому и лучше бы ему быть игрушкой в руке Пашиняна. Хотя может быть и сыграла гордость на склоне лет. Диктатура не допускает двоевластие и в Ереване должен быть один хозяин.

  4. 24.01.2022, 03:30
    Гость: Похоже

    Армения по факту парламентская республика.Президент хотел побыть Владыкой Страны,но не получилось?))

  5. 24.01.2022, 03:00
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    В эрэфии нужен клон президента, потому что в одном лице он физически не может освоить все свои инструменты влияния.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
«О "бункерном" сознании в свете новых предсказаний клана Ротшильдов на 2022 год»
«Сочувствую нашим дипломатам, которых, как смертников, послали для участия в переговорах с США и с НАТО»
В Росстате окончательно потеряли совесть. Занимательная арифметика прокремлевских счетоводов плохо кончится
Повторение – мать учения... вероятных «друзей»
Избранное
Экс-сотрудник ВОЗ и Фонда Билла Гейтса: «Вакцинация против "Омикрона" приведет к катастрофе»
Эстонская разведка занялась «туризмом» в Россию
История трагической гибели студентов на перевале Дятлова
«Невзоров назвал Космодемьянскую "фанатичкой". Оскорбив и ее память, и всех тех, кто не сдался и заплатил своей жизнью за победу над нацизмом»
Сергей Черняховский. Социологи и налоги
Давос он-лайн и кризис мирового неолиберализма
Факты, которые нужно знать при выращивании лимона в домашних условиях
«Неспециалисты с высшим образованием»
Примите поздравления за чаем с пирогами
«Времена, когда Черноморский флот СССР доминировал в Черном море и оно, по сути, было внутренним морем СССР, прошли и прошли, похоже, навсегда»
Алексей Горшенев назвал соцсети «болотным днищем»