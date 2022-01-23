Президент Армении подал в отставку из-за отсутствия «инструментов влияния»
Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение на сайте главы Армении.
Свое решение 69-летний политик назвал не эмоциональным, а исходящим из определенной логики. Оно было принято в связи с тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику. По его словам, сейчас Армения представляет собой президентскую республику по форме, но не по содержанию.
Армен Саркисян занимал пост главы государства c 2018 года. Его кандидатуру предложил лидер Республиканской партии, тогдашний президент Серж Саргсян.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вам бы помолчать.
Кинули Армению туркам,и даже этого не понимаете,
Народ.Родина.Вождь! - по моему, личнрму мнению, это единственная правильная форма управления государством.
Любое разделение власти: Премьером, партиями, СМИ и др ощественными организациями, ведет к развалу страны.
Есть две формы буржуазной диктатуры. Парламентская когда во главе диктатуры стоит премьер-министр избранный депутатами и президентская где глава диктатуры президент избранный прямым голосованием. При этом в первом случае для усиления обмана населения буржуазной демократией вводят вторую должность президента-презика выполняющие протокольные функции,то есть безвластного секретаря ставящего печать на решения реальной власти. Многим презикам это нравится так как большая зарплата,известность,льготы и прочие бонусы свадебного генерала. Вот отчего нужно исходить когда хочешь узнать почему презик Армении после 4-х лет пустозвонства ушел в отставку. Просто сработало тщеславие когда в Армении стали забывать что у страны есть президент и старику стало обидно и захотелось перемен. Но в его возрасте перемены всегда ведут к плохому и лучше бы ему быть игрушкой в руке Пашиняна. Хотя может быть и сыграла гордость на склоне лет. Диктатура не допускает двоевластие и в Ереване должен быть один хозяин.
Армения по факту парламентская республика.Президент хотел побыть Владыкой Страны,но не получилось?))
В эрэфии нужен клон президента, потому что в одном лице он физически не может освоить все свои инструменты влияния.