Президент Армении подал в отставку из-за отсутствия «инструментов влияния»

Есть две формы буржуазной диктатуры. Парламентская когда во главе диктатуры стоит премьер-министр избранный депутатами и президентская где глава диктатуры президент избранный прямым голосованием. При этом в первом случае для усиления обмана населения буржуазной демократией вводят вторую должность президента-презика выполняющие протокольные функции,то есть безвластного секретаря ставящего печать на решения реальной власти. Многим презикам это нравится так как большая зарплата,известность,льготы и прочие бонусы свадебного генерала. Вот отчего нужно исходить когда хочешь узнать почему презик Армении после 4-х лет пустозвонства ушел в отставку. Просто сработало тщеславие когда в Армении стали забывать что у страны есть президент и старику стало обидно и захотелось перемен. Но в его возрасте перемены всегда ведут к плохому и лучше бы ему быть игрушкой в руке Пашиняна. Хотя может быть и сыграла гордость на склоне лет. Диктатура не допускает двоевластие и в Ереване должен быть один хозяин.