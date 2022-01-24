Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину

Госдепартамент предложил американским дипломатам добровольно покинуть Украину, а также рекомендовал гражданам США рассмотреть возможность отъезда из этой страны, пишет РИА Новости

"Двадцать третьего января 2022 года госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве", - цитирует агентство заявление американского ведомства. При этом в Госдепе отметили, что посольство в Киеве продолжит работать в штатном режиме.

Данную меру в США объяснили "угрозой военных действий со стороны России", которые "могут начаться в любой момент".

Исходя из данных соображений, США также рекомендовали американским гражданам "рассмотреть возможность покинуть страну уже сейчас", отмечая, что в случае начала конфликта "США не сможет эвакуировать американских граждан". В связи с этим американцы "должны планировать свои действия таким образом, чтобы используя, в том числе коммерческие возможности, покинуть страну". 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.01.2022, 12:28
    Гость: Интересно...

    Посольство Великобритании закупило партию женских платьев на случай эвакуации из Украины.

  2. 24.01.2022, 12:25
    Гость: Штурман

    Следовательно хозяева "Юкрейн" дали отмашку Зе дать приказ об атаке ВСУ на ЛДНР в феврале этого года. Сейчас начнется бегство дипломатов стран Запада из Куева так как прогнозируют падение бандеровского режима и смены власти. Неужели еврейская диаспора разрешит новую войну в Донбассе и потеряет не только деньги,но и рычаги управления этой колонией? Новое правительство в любом случае будет состоять из украинцев и наконец закончится время безраздельного правления Украиной представителями еврейского олигархата. Евреи всегда умеют считать деньги и находить выгоду,но война на востоке страны и неизбежное поражение ВСУ приведет к смене собственности.А это им надо? Зачем ради спасения клоуна Зе терять деньги и власть когда всегда можно договориться с еврейской диаспорой в Москве и все решить мирно отправив в отставку идиотов во власти и назначив новые выборы уже весной? Простые вопросы,а ответы непростые.

  4. 24.01.2022, 10:33
    Гость: вывод

    США будут из за океана помогать Украине.У англосаксов на первом месте сбережение своего народа.

  5. 24.01.2022, 09:58
    Гость: Американский дипломат в Киеве.

    Вот те раз. Зеленский уже подписал указ насчет, что бы значит американским дипломатам в Куеве обеспечить право первой ночи на любую украинку, и что приходится уезжать.

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