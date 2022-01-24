Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину

07:55 24.01.2022

Госдепартамент предложил американским дипломатам добровольно покинуть Украину, а также рекомендовал гражданам США рассмотреть возможность отъезда из этой страны, пишет РИА Новости.

"Двадцать третьего января 2022 года госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве", - цитирует агентство заявление американского ведомства. При этом в Госдепе отметили, что посольство в Киеве продолжит работать в штатном режиме.

Данную меру в США объяснили "угрозой военных действий со стороны России", которые "могут начаться в любой момент".

Исходя из данных соображений, США также рекомендовали американским гражданам "рассмотреть возможность покинуть страну уже сейчас", отмечая, что в случае начала конфликта "США не сможет эвакуировать американских граждан". В связи с этим американцы "должны планировать свои действия таким образом, чтобы используя, в том числе коммерческие возможности, покинуть страну".