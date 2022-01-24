Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину
Госдепартамент предложил американским дипломатам добровольно покинуть Украину, а также рекомендовал гражданам США рассмотреть возможность отъезда из этой страны, пишет РИА Новости.
"Двадцать третьего января 2022 года госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве", - цитирует агентство заявление американского ведомства. При этом в Госдепе отметили, что посольство в Киеве продолжит работать в штатном режиме.
Данную меру в США объяснили "угрозой военных действий со стороны России", которые "могут начаться в любой момент".
Исходя из данных соображений, США также рекомендовали американским гражданам "рассмотреть возможность покинуть страну уже сейчас", отмечая, что в случае начала конфликта "США не сможет эвакуировать американских граждан". В связи с этим американцы "должны планировать свои действия таким образом, чтобы используя, в том числе коммерческие возможности, покинуть страну".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Посольство Великобритании закупило партию женских платьев на случай эвакуации из Украины.
Следовательно хозяева "Юкрейн" дали отмашку Зе дать приказ об атаке ВСУ на ЛДНР в феврале этого года. Сейчас начнется бегство дипломатов стран Запада из Куева так как прогнозируют падение бандеровского режима и смены власти. Неужели еврейская диаспора разрешит новую войну в Донбассе и потеряет не только деньги,но и рычаги управления этой колонией? Новое правительство в любом случае будет состоять из украинцев и наконец закончится время безраздельного правления Украиной представителями еврейского олигархата. Евреи всегда умеют считать деньги и находить выгоду,но война на востоке страны и неизбежное поражение ВСУ приведет к смене собственности.А это им надо? Зачем ради спасения клоуна Зе терять деньги и власть когда всегда можно договориться с еврейской диаспорой в Москве и все решить мирно отправив в отставку идиотов во власти и назначив новые выборы уже весной? Простые вопросы,а ответы непростые.
Что значит "будут помогать"? Они и сейчас помогают.
США будут из за океана помогать Украине.У англосаксов на первом месте сбережение своего народа.
Вот те раз. Зеленский уже подписал указ насчет, что бы значит американским дипломатам в Куеве обеспечить право первой ночи на любую украинку, и что приходится уезжать.