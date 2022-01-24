Байдену предложили разместить до 5 тыс военных в Прибалтике
Соединенные Штаты могут отправить в страны Восточной Европы и Балтии до 5 тысяч военных, корабли и самолеты. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на собственные осведомленные источники в администрации США.
Как подчеркивает издание, президент США Джо Байден рассматривает возможность развертывания нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов, в Прибалтике и странах Восточной Европы.
В частности, в минувшие выходные Байдену было представлено несколько вариантов, которые позволят перенести американские военные активы гораздо ближе к границе с Россией с возможностью увеличения состава военнослужащих в 10 раз "в случае ухуджшения ситуации".
Ожидается, что президент США примет решение уже на этой неделе.
В свою очередь, в минувшее воскресенье, 23 января, в Киеве приземлился самолет с военной помощью от США. Согласно заявлению министра обороны Украины Алексея Резникова, борт привез в страну "более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины".
Комментарии читателей Оставить комментарий
В 1941 году вся Европа, завоеванная фашистской Германией, бросилась уничтожать СССР! И огребла по полной! Сейчас, очухавшись, уже добровольно, под знамёнами США, Европа опять хочет попробовать Россию на прочность. Все страны Европы как стая шакалов, клацая зубами, ощетинившись и рыча, только и ждут от своего хозяина команду, чтобы накинуться на Россию. И очень большая вероятность, что команда вскоре последует. США спрятались за двумя океанами и им очень интересно будет наблюдать, как в Европе люди уничтожают людей!
Байден уже заявлял, что американцы не будут воевать с русскими на территории России.
Нам без разницы места много ,всех по христиански похороним,не впервой.
наоборот, прибывшие вояки обеспечат прибалтов белковым питанием.
А Прибалты смогут содержать 5 тыс. военнослужащих? Одни оклады их в месяц составят не менее 25 миллионов долларов (из среднего оклада в 5 тыс. баксов в месяц)