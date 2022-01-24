Байдену предложили разместить до 5 тыс военных в Прибалтике

08:45 24.01.2022

Соединенные Штаты могут отправить в страны Восточной Европы и Балтии до 5 тысяч военных, корабли и самолеты. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на собственные осведомленные источники в администрации США.

Как подчеркивает издание, президент США Джо Байден рассматривает возможность развертывания нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов, в Прибалтике и странах Восточной Европы.

В частности, в минувшие выходные Байдену было представлено несколько вариантов, которые позволят перенести американские военные активы гораздо ближе к границе с Россией с возможностью увеличения состава военнослужащих в 10 раз "в случае ухуджшения ситуации".

Ожидается, что президент США примет решение уже на этой неделе.

В свою очередь, в минувшее воскресенье, 23 января, в Киеве приземлился самолет с военной помощью от США. Согласно заявлению министра обороны Украины Алексея Резникова, борт привез в страну "более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины".