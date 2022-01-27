Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в украинском Днепре

На территории «Южного машиностроительного завода» в украинском городе Днепр солдат-срочник расстрелял караул и сбежал c автоматом Калашникова.

Мотивы пока неизвестны, но сообщается, что стрельба была открыта при выдаче оружия.

По данным МВД Украины, погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

В настоящее время известно, что подозреваемого зовут Артемий Рябчук (2001 года рождения, военнослужащий Нацгвардии).

В городе введен план «Сирена». В Днепропетровской и соседних областях проводится спецоперация.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.01.2022, 21:25
    Гость: Val/

    До 1796 года и с 1802 по 1926 год город носил название Екатериносла́в (был основан в 1776 году и назван Екатеринославом в честь императрицы Екатерины II), с 1796 по 1802 год — Новоросси́йск, а с 1926 по 2016 год — Днепропетро́вск.

  5. 27.01.2022, 16:37
    Гость: ?

    А кто российским журналистам запретил этот город называть Днепропетровском?Что за дурь подстраиваться под переименования на национальных окраинах,если есть русское название?Особенно в среднеазиатских республиках.

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