Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в украинском Днепре
На территории «Южного машиностроительного завода» в украинском городе Днепр солдат-срочник расстрелял караул и сбежал c автоматом Калашникова.
Мотивы пока неизвестны, но сообщается, что стрельба была открыта при выдаче оружия.
По данным МВД Украины, погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.
В настоящее время известно, что подозреваемого зовут Артемий Рябчук (2001 года рождения, военнослужащий Нацгвардии).
В городе введен план «Сирена». В Днепропетровской и соседних областях проводится спецоперация.
Комментарии читателей Оставить комментарий
До 1796 года и с 1802 по 1926 год город носил название Екатериносла́в (был основан в 1776 году и назван Екатеринославом в честь императрицы Екатерины II), с 1796 по 1802 год — Новоросси́йск, а с 1926 по 2016 год — Днепропетро́вск.
У каждого своё понятие чести.
Состояние аффекта не победишь.
Откуда и семейные подробности, главное русский или хахол(сарказм)
В Советской Армии такое было регулярно.
А кто российским журналистам запретил этот город называть Днепропетровском?Что за дурь подстраиваться под переименования на национальных окраинах,если есть русское название?Особенно в среднеазиатских республиках.