Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в украинском Днепре

10:54 27.01.2022

На территории «Южного машиностроительного завода» в украинском городе Днепр солдат-срочник расстрелял караул и сбежал c автоматом Калашникова.

Мотивы пока неизвестны, но сообщается, что стрельба была открыта при выдаче оружия.

По данным МВД Украины, погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

В настоящее время известно, что подозреваемого зовут Артемий Рябчук (2001 года рождения, военнослужащий Нацгвардии).

В городе введен план «Сирена». В Днепропетровской и соседних областях проводится спецоперация.