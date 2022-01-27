Генсек НАТО призвал Россию вывести свои войска с территорий «третьих стран»

08:54 27.01.2022

Россия "должна вывести свои войска" с территорий "третьих стран", в частности из Грузии, Украины и Молдавии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после передечи Москве ответа по гарантиям безопасности, пишет РБК.

"НАТО уверены, что разногласия и напряженность должны регулироваться политически, а не силой или угрозой применения силы", - подчеркнул он, добавив, что "Россия должна воздерживаться от угрожающего размещения сил, агрессивной риторики против стран НАТО и других государств", а также вывести свои войска с территорий, которые НАТО считает принадлежащими другим странам, так как они были размещены там "без согласия этих стран".

Столтенберг не пояснил, о каких войсках и каких конкретно областях указанных стран идет речь. В НАТО не признают вхождение Крыма в состав России, а также не считают независимыми самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Кроме того, альянс расценивает как часть Грузии Абхазию и Южную Осетию. Помимо этого, НАТО считает молдавской территорией Приднестровье, где размещены российские миротворцы.

По мнению Столтенберга, прогресс с Россией возможен в трех областях: восстановление контактов России и НАТО; реальное обсуждение озабоченностей, в том числе российских; проведение учений.

Альянс предложил России установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты, а также восстановить офисы в Москве и Брюсселе.