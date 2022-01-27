Генсек НАТО призвал Россию вывести свои войска с территорий «третьих стран»

Россия "должна вывести свои войска" с территорий "третьих стран", в частности из Грузии, Украины и Молдавии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после передечи Москве ответа по гарантиям безопасности, пишет РБК.

"НАТО уверены, что разногласия и напряженность должны регулироваться политически, а не силой или угрозой применения силы", - подчеркнул он, добавив, что "Россия должна воздерживаться от угрожающего размещения сил, агрессивной риторики против стран НАТО и других государств", а также вывести свои войска с территорий, которые НАТО считает принадлежащими другим странам, так как они были размещены там "без согласия этих стран".

Столтенберг не пояснил, о каких войсках и каких конкретно областях указанных стран идет речь. В НАТО не признают вхождение Крыма в состав России, а также не считают независимыми самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Кроме того, альянс расценивает как часть Грузии Абхазию и Южную Осетию. Помимо этого, НАТО считает молдавской территорией Приднестровье, где размещены российские миротворцы.

По мнению Столтенберга, прогресс с Россией возможен в трех областях: восстановление контактов России и НАТО; реальное обсуждение озабоченностей, в том числе российских; проведение учений.

Альянс предложил России установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты, а также восстановить офисы в Москве и Брюсселе.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.01.2022, 10:05
    Гость: Думаю так

    Надо бы ввести практику,что в случае боевых действий чиновники ,поддерживавшие военное решение,вместе с детьми,должны быть отправлены на передовые рубежи для ведения боевых действий.А голосование по вопросу активной фазы боевых действий запретить проводить серди чиновников не принимавших участие в боевых действиях.Иными словами-если ты хоть маршал,но сидел на заднице всю жизнь в кабинете,то твое мнение учитываться в данном вопросе не должно - не дорос по осознанию вопроса.

  3. 27.01.2022, 10:00
    Гость: demos

    Так Эрдоган не выставлял нелепых ультиматумов Западу. Он ещё не совсем в маразм впал. Отжал половину Кипра и молчит себе в тряпочку, а не лезет с идиотскими требованиями.

  5. 27.01.2022, 09:47
    Гость: demos

    Вот ещё один поцреот за мой счёт. Войска выведи, потому про агрессию НАТО рассказывай.

Все комментарии (12)
Выбор читателей
Ельцин согласился на расширение НАТО на восток за 13 млрд долларов
Национальное предательство: как Ельцин согласился на расширение НАТО на восток за 13 млрд долларов
«Зачем Чубайс нужен российской политике? Его феномен - классический пример средневекового фаворита короля Англии»
Награда за развал СССР: Запад оберегает Горбачева от преследований Литвы
© KM.RU, Алексей Белкин
В Минздраве объяснили отсутствие данных о смертности среди привитых
Избранное
Гарри Ананасов и Ко «Ананасовый трибьют»
«В либеральном лагере отлично видят, где слабое место Кремля в чеченском вопросе»
Мотоциклы на все времена: эволюция за ХХ век
Борис Карпичков — кандидат на роль новой «сакральной жертвы» британцев после Скрипалей?
«Алчность ростовщиков приводит к тому, что заветы прошлого не соблюдаются. Даже там, где проценты запрещены, они существуют. Кого при этом пытаются обмануть?»
Медицинский журнал призвал опубликовать данные испытаний вакцин от COVID-19
Китай создал «клон» американской планирующей бомбы JSOW
Компромисса с глобалистами быть не может
«Создается такое впечатление, что СССР начала 40-хгодов прошлого века обладал большими компетенциями в авиастроении, чем российский авиапром начала XXI века»
«Железная» еда. Топ-5 продуктов для повышения уровня гемоглобина
«Мы многое взяли у Третьего рейха»: в России процветает невольничий рынок младенцев