ЦИК России пригласили наблюдать за референдумом в Белоруссии
ЦИК РФ получил приглашение и планирует принять участие в наблюдении за референдумом по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК России Павла Андреева.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля.
Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны.
Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ЦИРК России пригласили ...
А чё там наблюдать? 90% будет,понятно сегодня.. смех какойто
на русский "референдум", и что это?
Обхохочешься.
Ещё бы из Сирии ЦИК пригласили. Там за Асада 97% голосовало, когда у него под контролем было всего лишь 20% территории. Даже удивительно, как ему ИГИЛ голоса считал.)