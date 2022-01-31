ЦИК России пригласили наблюдать за референдумом в Белоруссии

19:41 31.01.2022

ЦИК РФ получил приглашение и планирует принять участие в наблюдении за референдумом по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК России Павла Андреева.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля.

Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны.

Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.