США начали переброску дополнительных военных в Европу

23:08 3.02.2022

Первые американские военно-транспортные самолеты начали переброску дополнительных войск в Европу, сообщает РИА Новости со ссылкой на CBS.

По информации телеканала, порядка двух тысяч бойцов американской армии вылетели днем из воинской части Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) на самолетах C-17 Globemaster. Подавляющее большинство их них разместят в Польше, остальные будут временно базироваться в Германии.

Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби анонсировал дополнительную переброску около двух тысяч военных в Европу. По его словам, речь идет в том числе о переброске частей 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что отправка американских солдат в европейские страны вблизи границ России - не те шаги, которые направлены на деэскалацию. Он добавил, что в этом случае любые меры, которые предпримет Москва для обеспечения безопасности и интересов, абсолютно понятны.