Генсека НАТО Столтенберга выбрали новым главой Центробанка Норвегии

22:11 4.02.2022

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг займет пост главы Центробанка Норвегии. Он приступит к новой работе после истечения срока его мандата в НАТО. Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в пятницу, сообщает ТАСС.

Столтенберг указал, что "благодарен за доверие и рад, что получил работу". Он отметил также, что продолжает оставаться социал-демократом, но, работая на посту генсека, по его словам, "показал, что может быть политически нейтральным". Он добавил, что продолжит быть другом премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.

Столтенберг будет занимать пост главы ЦБ в течение шести лет. С 1 марта и до его вступления в должность банк временно возглавит вице-президент Ида Вольден Бахе.

Столтенберг, ранее дважды занимавший пост премьер-министра Норвегии (в 2000-2001 и 2005-2013 годах), возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту дважды продлевался, сейчас он будет занимать эту должность до 30 сентября 2022 года, таким образом, он должен пробыть на посту генсека в общей сложности восемь лет.