Генсека НАТО Столтенберга выбрали новым главой Центробанка Норвегии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг займет пост главы Центробанка Норвегии. Он приступит к новой работе после истечения срока его мандата в НАТО. Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в пятницу, сообщает ТАСС.
Столтенберг указал, что "благодарен за доверие и рад, что получил работу". Он отметил также, что продолжает оставаться социал-демократом, но, работая на посту генсека, по его словам, "показал, что может быть политически нейтральным". Он добавил, что продолжит быть другом премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.
Столтенберг будет занимать пост главы ЦБ в течение шести лет. С 1 марта и до его вступления в должность банк временно возглавит вице-президент Ида Вольден Бахе.
Столтенберг, ранее дважды занимавший пост премьер-министра Норвегии (в 2000-2001 и 2005-2013 годах), возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту дважды продлевался, сейчас он будет занимать эту должность до 30 сентября 2022 года, таким образом, он должен пробыть на посту генсека в общей сложности восемь лет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так вот он кто. Бухгалтер. А нам трут - НАТО, НАТО. Теперь понято.
А мог бы место в Газпроме заслужить. Ну теперь уже все.
Ну а вдруг НАТО разгонят, надо позаботиться о карьере.
ну трындец банку норвегии - Левый дурак президент банка..
и что плохого может случится..
слесарь-гинеколог.