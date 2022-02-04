Генсека НАТО Столтенберга выбрали новым главой Центробанка Норвегии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг займет пост главы Центробанка Норвегии. Он приступит к новой работе после истечения срока его мандата в НАТО. Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в пятницу, сообщает ТАСС.

Столтенберг указал, что "благодарен за доверие и рад, что получил работу". Он отметил также, что продолжает оставаться социал-демократом, но, работая на посту генсека, по его словам, "показал, что может быть политически нейтральным". Он добавил, что продолжит быть другом премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.

Столтенберг будет занимать пост главы ЦБ в течение шести лет. С 1 марта и до его вступления в должность банк временно возглавит вице-президент Ида Вольден Бахе.

Столтенберг, ранее дважды занимавший пост премьер-министра Норвегии (в 2000-2001 и 2005-2013 годах), возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту дважды продлевался, сейчас он будет занимать эту должность до 30 сентября 2022 года, таким образом, он должен пробыть на посту генсека в общей сложности восемь лет.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 04.02.2022, 22:36
    Гость: d

    ну трындец банку норвегии - Левый дурак президент банка..
    и что плохого может случится..

Все комментарии (6)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Естественная убыль населения в 2021 году стала рекордной в новой истории РФ
«Со стороны российского МИДа после выдвижения требований о "гарантии безопасности" прозвучала фраза, насторожившая даже США»
Байден, НАТО, Украина
«Украинский кризис – наиболее обсуждаемая сейчас проблема среди аналитиков всего мира»
Путин
Путин: США проигнорировали основные предложения России по безопасности
Избранное
125 лет назад дебютировал первый русский автомобиль. Который оказался никому не нужен
Российское кино стало угрозой национальной безопасности?
Маленький позор Великой Британии: инцидент с английским эсминцем у берегов российского Крыма
Цена снимаемого в космосе «Вызова» - поломанные судьбы и задвинутые программы?
Кинопремьера «Зоя»: Развенчание развесистой лжи
Кинопремьера «Эвакуация»: как американцы переживали ковидный локдаун
Андрей Князев уловил связь между «Королем и Шутом» и «Уно моменто»
«Хрен редьки не слаще»: облегчит ли педагогам жизнь новая схема начисления зарплат
«Два долгих года шла борьба за свободу Анатолия Грудистова, но система прогнулась под диаспору – он в тюрьме»
Американка, которая отказывается носить маску
Юта (акустика), 25 сентября, Harats Pub Tula