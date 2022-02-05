Канада направила на Украину самолет с нелетальным вооружением

11:22 5.02.2022

Вооруженные силы Канады направили на Украину транспортный самолет с нелетальным вооружением. Об этом в пятницу говорится в сообщении оборонного ведомства североамериканской страны.

"Минувшей ночью (ночь с 3 на 4 февраля - прим. ТАСС) <...> [военно-транспортный] самолет ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения [для Украины]", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В Минобороны пояснили, что это связано с недавним заявлением властей Канады о продолжающейся поддержке Киева на фоне ситуации на российско-украинской границе и расширением канадской тренировочной миссии Unifier ("Объединитель").

В самолет были загружены, в частности, средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и оборудование для ведения наблюдения. Также на Украину вылетела группа канадских специалистов, которые должны убедиться, что "украинские силы безопасности должным образом обучены для его обслуживания и использования".

Ранее Оттава объявила, что канадские военные инструкторы продолжат находиться на Украине в рамках операции Unifier до 2025 года. Кроме того, состав миссии будет увеличен со временем с 200 до 400 человек.