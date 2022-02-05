Канада направила на Украину самолет с нелетальным вооружением
Вооруженные силы Канады направили на Украину транспортный самолет с нелетальным вооружением. Об этом в пятницу говорится в сообщении оборонного ведомства североамериканской страны.
"Минувшей ночью (ночь с 3 на 4 февраля - прим. ТАСС) <...> [военно-транспортный] самолет ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения [для Украины]", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.
В Минобороны пояснили, что это связано с недавним заявлением властей Канады о продолжающейся поддержке Киева на фоне ситуации на российско-украинской границе и расширением канадской тренировочной миссии Unifier ("Объединитель").
В самолет были загружены, в частности, средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и оборудование для ведения наблюдения. Также на Украину вылетела группа канадских специалистов, которые должны убедиться, что "украинские силы безопасности должным образом обучены для его обслуживания и использования".
Ранее Оттава объявила, что канадские военные инструкторы продолжат находиться на Украине в рамках операции Unifier до 2025 года. Кроме того, состав миссии будет увеличен со временем с 200 до 400 человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А Вы кто по жизни, чтобы решать чужие судьбы?
Судя по комментариях, смерти желаете украинцам?
Тогда готовтесь стать еще дороже, только уже полезными ископаемыми (алмазы, золото, чернозем).
У американцев есть не только нелетальное вооружение, а такое, что превращает любого черта, желающего смерти ближнему, в алмаз.
Благое дело - быть полезным другим.
Украине другие помогают, а России надо самой произвести. Поскольку оружие - ненужная для хозяйства вещь, российским пенсионерам придется затянуть пояса.
как быстро оборудование будет продано ополченцам?
Принимаб ставки.
С поставками оружия из Канады в Украину разобрались.
Теперь вопрос а сколько оружия Россия поставила в Африку. Почему то даже сумму на это оружие засекретили. Видать очень много туда вбухали. Но африканские страны денег всё равно не отдадут.
Оборонительное оружие, исходя из положения можно применить как наступательное.Под этой маркой можно в ДНР и ЛНР тоже поставлять всё что хочешь.Гранаты есть оборонительные и наступательные, но итог у них один поражение цели или врага, это как понимать.