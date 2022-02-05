Канада направила на Украину самолет с нелетальным вооружением

Вооруженные силы Канады направили на Украину транспортный самолет с нелетальным вооружением. Об этом в пятницу говорится в сообщении оборонного ведомства североамериканской страны.

"Минувшей ночью (ночь с 3 на 4 февраля - прим. ТАСС) <...> [военно-транспортный] самолет ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения [для Украины]", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В Минобороны пояснили, что это связано с недавним заявлением властей Канады о продолжающейся поддержке Киева на фоне ситуации на российско-украинской границе и расширением канадской тренировочной миссии Unifier ("Объединитель").

В самолет были загружены, в частности, средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и оборудование для ведения наблюдения. Также на Украину вылетела группа канадских специалистов, которые должны убедиться, что "украинские силы безопасности должным образом обучены для его обслуживания и использования".

Ранее Оттава объявила, что канадские военные инструкторы продолжат находиться на Украине в рамках операции Unifier до 2025 года. Кроме того, состав миссии будет увеличен со временем с 200 до 400 человек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.02.2022, 16:30
    Гость: Дарагие россияне

    А Вы кто по жизни, чтобы решать чужие судьбы?
    Судя по комментариях, смерти желаете украинцам?
    Тогда готовтесь стать еще дороже, только уже полезными ископаемыми (алмазы, золото, чернозем).
    У американцев есть не только нелетальное вооружение, а такое, что превращает любого черта, желающего смерти ближнему, в алмаз.
    Благое дело - быть полезным другим.

  2. 05.02.2022, 15:58
    Гость: Разница

    Украине другие помогают, а России надо самой произвести. Поскольку оружие - ненужная для хозяйства вещь, российским пенсионерам придется затянуть пояса.

  4. 05.02.2022, 14:51
    Гость: И не ждите...

    С поставками оружия из Канады в Украину разобрались.
    Теперь вопрос а сколько оружия Россия поставила в Африку. Почему то даже сумму на это оружие засекретили. Видать очень много туда вбухали. Но африканские страны денег всё равно не отдадут.

  5. 05.02.2022, 14:27
    Гость: Любое

    Оборонительное оружие, исходя из положения можно применить как наступательное.Под этой маркой можно в ДНР и ЛНР тоже поставлять всё что хочешь.Гранаты есть оборонительные и наступательные, но итог у них один поражение цели или врага, это как понимать.

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