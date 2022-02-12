Зеленский призвал предоставить доказательства о планах вторжения России

18:02 12.02.2022

Украина призывает предоставить ей доказательства информации о том, что Россия якобы планирует вторжение на 16 февраля. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении начиная с 16 числа [февраля] <...> Российской Федерации на Украину, давайте нам, пожалуйста, такую информацию», — приводит его слова РБК.

Он добавил, что власти признают наличие «рисков» и понимают их, а рассчитывать страна может лишь на своих граждан и свои вооруженные силы. Зеленский добавил, что Украина готова к любым действиям «с любой стороны, с любых границ».

«Я считаю, что сейчас на информационном пространстве многовато информации о глубокой полномасштабной войне с Российской Федерацией», — резюмировал президент Украины.

США накануне заявили о вероятном вторжении России на Украину во время Олимпиады, а именно 15 или 16 февраля.