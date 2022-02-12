Зеленский призвал предоставить доказательства о планах вторжения России
Украина призывает предоставить ей доказательства информации о том, что Россия якобы планирует вторжение на 16 февраля. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении начиная с 16 числа [февраля] <...> Российской Федерации на Украину, давайте нам, пожалуйста, такую информацию», — приводит его слова РБК.
Он добавил, что власти признают наличие «рисков» и понимают их, а рассчитывать страна может лишь на своих граждан и свои вооруженные силы. Зеленский добавил, что Украина готова к любым действиям «с любой стороны, с любых границ».
«Я считаю, что сейчас на информационном пространстве многовато информации о глубокой полномасштабной войне с Российской Федерацией», — резюмировал президент Украины.
США накануне заявили о вероятном вторжении России на Украину во время Олимпиады, а именно 15 или 16 февраля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нравится, не нравится, а «Наш» закрывается. Анекдот основан на реальных фактах. Говорят, был скандал. Как видите, реакция мгновенная.
Ага, как во второй половине 80-х. Сплошная истерика о том, что конец настает. А таки ж ..., частичный, конечно, но еще не вечер.
Не надо сомневаться: подыгрывать Кремлю она не будет.
Операция "Буря в пустыне". Против обессиленной более, чем 8-летней войны с Ираном(начал дебил во главе с деградированной гос.машиной, столько лет проливал кровь народов, а затем сдуру влез еще и в в маленький, но богатый Кувейт) - иракской армии, которая потеряла многие сотни тысяч убитыми и ранеными, многие тысячи единиц боевой техники, коалиция во главе со США развернула до 20 дивизий( ок.800 или больше тыс. в/с), более 2 тыс. единиц авиации и столько же - вертолетов, многие тысячи танков, причем современные и малоуязвимые Абрамсы и Челленджеры, БТР, БМП, арторудий, массу высокоточных ракет, в т.ч. - тысячи Топориков и др. Ну, а тут? Тыс. то ли сто, то ли около этого сомнительно обученных(иное не доказано опытом и методикой) в/с, танки уровня Т-72(хотя и модернизированные), и какие еще? Т-90? Самолеты 4 поколения, максимум? И с этим против ВСУ? А оне,чай, посильнее ВС Ирака, тогда, как ВС РФ(объективно) слабее коалиции во главе США.Конечно, моча в голову стукнуть может, но это крах. Так какие доказательства ему нужны? Справки с психиатрички о психическом здоровьи кремлевских долгожителей?
Так на ломанном же